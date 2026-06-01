Las nuevas reglas para el Mundial: límite de tiempo en saques, los cambios y VAR

La Copa del Mundo 2026 tendrá modificaciones hasta con los futbolistas que se tapen la boca para hablar entre ellos, según dio a conocer Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.
El Mundial que arranca este 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá será el escenario perfecto para que la FIFA ponga en marcha una serie de nuevas normas arbitrales que buscarán que el partido sea lo más fluido posible, penalizando cualquier intento de pérdida de tiempo.
Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, se encargó de anunciar la reglamentación aprovechada por IFAB (International Football Association Board) que entrará en vigor durante esta próxima cita mundialista.
"Estas iniciativas van contra la discriminación, el intento de pérdida de tiempo, mejorar la relación con el jugador o la experiencia del aficionado", explica el histórico exárbitro italiano. Se refiere a castigar con mayor dureza esas pérdidas de tiempo, los insultos entre jugadores o corregir el protocolo VAR con decisiones como la posibilidad de enmendar una mala segunda amarilla que expulse a un futbolista.
"Nuestro objetivo es eliminar, en la medida de lo posible, las interrupciones del partido. Ya introdujimos la regla de los 8 segundos para los porteros la temporada pasada y creo que estarán de acuerdo en que funcionó muy bien. Apenas se vieron saques de esquina concedidos por exceder ese tiempo", recuerda Collina.
Sin embargo, la FIFA va más allá y aplicará medidas similares para los saques de banda: cuando se retrase deliberadamente por parte de un jugador, el árbitro lo indicará mediante gestos o conel silbato. A partir de ese momento comenzará una cuenta de 5 segundos dentro de la cual el saque debe ejecutarse. Si no realiza el saque dentro de esos 5 segundos, la acción será concedida al equipo rival.
En los saques de puerta, la cuenta atrás se reduce a 5 segundos: si el saque de puerta no se ejecuta dentro de ese tiempo, se concederá un tiro de esquina a la selección contraria.
Los que se tapan la boca para hablar con otros - "Lo que queremos es que los jugadores se abstengan de hacer eso. Es un tema bastante sencillo en realidad. Cubrirse la boca cuando se habla durante una confrontación no es algo involuntario. No es algo que ocurra por accidente o por instinto. Un jugador lo hace porque decide hacerlo", admite Collina.
"Por tanto, si los jugadores saben que taparse la boca en ese tipo de situaciones constituye una infracción o una conducta que no se desea ver, esperamos simplemente que dejen de hacerlo. Es así de simple", añade.
La regla aquí es clara: a discreción del árbitro, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un rival podrá ser sancionado con una tarjeta roja. Sin embargo, se habla de "situación de confrontación" y se refiere a taparse la boca con la mano, el brazo o la camiseta.
Tampoco habrá otro caso como el de Senegal cuando abandonó el campo en la fina de la Copa Africana. "A discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral", asegura Collina.
"Esta nueva norma se aplicará también a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego. Un equipo que provoque la suspensión de un partido perderá, en principio, dicho partido por incomparecencia", sostuvo.
Solo 10 segundos para hacer el cambio - "También queremos limitar las interrupciones provocadas por las sustituciones. Una medida que ya hemos probado con buenos resultados en algunos torneos como la MLS", apunta Collina.
Esta nueva regla en el Mundial consiste en que los jugadores reemplazados deben abandonar la cancha en un máximo de 10 segundos. Si no lo hacen, el sustituto solo podrá entrar en la siguiente interrupción del partido.
Si se incumple el plazo de 10 segundos para abandonar el campo, el cambio no se hace pero el jugador que será reemplazado sí va al banquillo. Ese cambio, ya en inferioridad numérica, solamente se podrá hacer en la primera interrupción tras un minuto de juego y no se podrá cancelar o modificar. Se mantiene, pero se hará más tarde.
Existen excepciones, como lesiones o motivos de seguridad. Si se realizan varias sustituciones al mismo tiempo, todos los jugadores reemplazados deben abandonar la cancha dentro de los 10 segundos contados desde que el cuarto árbitro levante el tablero.
Lesiones y atención médica - Esta medida ya se probó, simplemente se actualiza. Cuando un jugador lesionado recibe atención médica en el terreno de juego, deberá abandonar el mismo y permanecer fuera durante un minuto antes de poder regresar.
Esto permite a los médicos evaluar mejor al futbolista lesionado y darle tiempo para recuperarse. Existen excepciones específicas que aparecen en el reglamento de IFAB.
Cambios en el protocolo del VAR - De acuerdo con Collina, se decidió ampliar las situaciones en las que el videoarbitraje puede intervenir. Ya sea para corregir una tarjeta amarilla errónea o un tiro de esquina.
El VAR podrá recomendar una revisión al árbitro cuando una tarjeta roja directa sea claramente incorrecta en lo relativo a la segunda amarilla. Podrá corregirse esa amonestación. O que exista un caso de identidad equivocada, ya sea que amoneste o expulse al jugador equivocado.
Finalmente, el VAR también podrá intervenir cuando se conceda un tiro de esquina de forma incorrecta. Se podrá corregir antes de ejecutarlo y nunca después de haberse sacado. Collina habla de decisiones tomadas en 10 segundos que serán evidentes.
Por último, las pausas de hidratación - Cuando las condiciones meteorológicas lo requieran, habrá un momento para cuidar la salud de los protagonistas. Normalmente ocurrirán en torno al minuto 22 de cada tiempo, pero pueden adaptarse a las circunstancias del partido.