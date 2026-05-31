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Neymar vuelve locos a los panameños tras la paliza de Brasil y un invitado de lujo

La selección de Brasil propinó tremenda paliza a Panamá, pero el show se lo llevó Neymar al final del partido y hubo un invitado de lujo.

31 de mayo de 2026 a las 21:40
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La selección de Brasil propinó tremenda paliza a Panamá, pero el show se lo llevó Neymar al final del partido y hubo un invitado de lujo.
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Neymar no participó en el partido amistoso de Brasil ante Panamá, el jugador se mantuvo en el banco.
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La escuadra brasileña se despidió de su país con este partido amistoso y con goleada incluida.

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Paquetá se convirtió en la figura del partido ante los panameños y sus goles los celebró al estilo brasileño.
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El estadio Maracaná lució sus mejores galas con un lleno total para despedir a su selección previo al mundial.
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La selección de Panamá no se esperaba dicha goleada del combinado brasileño previo al inicio del Mundial.
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Pese a la goleada, los jugadores de Panamá hicieron fila para llevarse una foto del recuerdo con Neymar.
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La mayoría de los jugadores canaleros no dudaron en hacer la fila y esperar su turno para tener una foto con el jugador brasileño.
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Los caneleros demostraron su admiración por Neymar en particular, una de las grandes estrellas de Brasil.
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Eder Militao estuvo presente en el estadio Maracaná para apoyar a sus compañeros en este partido de despedida.
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En las redes sociales cuestionaron esta acción de los jugadores canaleros después de tremenda paliza.
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Carlo Ancelotti viajará a la Copa de Mundo con el respaldo total de un pueblo brasileño que quedó contento.
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Militao alentó desde las graderías del estadio Maracaná, donde Brasil aplastó a Panamá.
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Militao anduvo acompañado de su pareja, su hija y varios miembros de sus familia.
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Neyrmar se llevó los reflectores pese a mantenerse en el banco de suplentes en la selección de Brasil.
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Al finalizar el partido, Neymar se fue muy sonriente a felicitar a todos sus compañeros de selección.
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La afición coreó el nombre de Neymar en el Maracaná y el jugador los saludó muy feliz.
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