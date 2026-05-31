Neymar vuelve locos a los panameños tras la paliza de Brasil y un invitado de lujo

La selección de Brasil propinó tremenda paliza a Panamá, pero el show se lo llevó Neymar al final del partido y hubo un invitado de lujo.
Neymar no participó en el partido amistoso de Brasil ante Panamá, el jugador se mantuvo en el banco.
La escuadra brasileña se despidió de su país con este partido amistoso y con goleada incluida.
Paquetá se convirtió en la figura del partido ante los panameños y sus goles los celebró al estilo brasileño.
El estadio Maracaná lució sus mejores galas con un lleno total para despedir a su selección previo al mundial.
La selección de Panamá no se esperaba dicha goleada del combinado brasileño previo al inicio del Mundial.
Pese a la goleada, los jugadores de Panamá hicieron fila para llevarse una foto del recuerdo con Neymar.
La mayoría de los jugadores canaleros no dudaron en hacer la fila y esperar su turno para tener una foto con el jugador brasileño.
Los caneleros demostraron su admiración por Neymar en particular, una de las grandes estrellas de Brasil.
Eder Militao estuvo presente en el estadio Maracaná para apoyar a sus compañeros en este partido de despedida.
En las redes sociales cuestionaron esta acción de los jugadores canaleros después de tremenda paliza.
Carlo Ancelotti viajará a la Copa de Mundo con el respaldo total de un pueblo brasileño que quedó contento.
Militao alentó desde las graderías del estadio Maracaná, donde Brasil aplastó a Panamá.
Militao anduvo acompañado de su pareja, su hija y varios miembros de sus familia.
Neyrmar se llevó los reflectores pese a mantenerse en el banco de suplentes en la selección de Brasil.
Al finalizar el partido, Neymar se fue muy sonriente a felicitar a todos sus compañeros de selección.
La afición coreó el nombre de Neymar en el Maracaná y el jugador los saludó muy feliz.