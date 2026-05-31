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Con novedades se concentra Honduras para viajar a USA y enfrentar a Argentina

Los seleccionados hondureños ya están concentrados en la ciudad de San Pedro Sula y podrían darse novedades en el viaje mañana a Estados Unidos.

31 de mayo de 2026 a las 18:50
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Los seleccionados hondureños ya están concentrados en la ciudad de San Pedro Sula y podrían darse novedades en el viaje mañana a Estados Unidos.

 Carlos Castellanos
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Los futbolistas que estaban en Tegucigalpa viajaron vía aérea y luego se trasladaron en autobús al hotel de concentración.

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Denil Maldonado es uno de los legionarios que viajó con los demás futbolistas desde la capital.

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Jorge Álvarez retorna a una concentración de la selección de Honduras después de sufrir un problema familiar previo al juego ante Perú.

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Luis Brevé, gerente de la selección de Honduras también dijo presente a la concentración con el grupo de jugadores de la capital.

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Alejandro Reyes llegó con la motivación a tope después de coronarse campeón con el Motagua.

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Cristopher Meléndez se perfila como el futbolista que ocupará la lateral derecha en este duelo ante Argentina.

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Dereck Moncada, el juvenil hondureño que fichó recientemente por el Lugano FC de la Liga de Suiza ya está en Honduras.

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Giancarlo Sacaza, el zaguero de Motagua se perfila como el socio de Denil Maldonado para defender ante Argentina.

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Jorge Benguché, el delantero de Olimpia llegó a la concentración con la posilibilidad de ser titular ante Argentina.

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Igor Tasevski, el asistente de la selección de Honduras es la mano derecha de Francisco Molina.

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José Francisco Molina, técnico de la selección de Honduras busca dar la sorpresa con la Bicolor en este amistoso ante Argentina.

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Edwin Banegas, jefe de prensa de la FFH también se hizo presente para coordina mañana a los medios de comunicación.

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Edwin Rodríguez, volante de Olimpia también se sumó a la concentración. Fue el único que llegó con la camisa de la H.

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Alenis Vargas, el delantero que está a la espera de su visa norteamericana se hizo presente a la concentración.

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Kervin Arriaga, es otro de los jugadores legionarios que estuvieron presentes en la concentración en Honduras.

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