Con novedades se concentra Honduras para viajar a USA y enfrentar a Argentina

Los seleccionados hondureños ya están concentrados en la ciudad de San Pedro Sula y podrían darse novedades en el viaje mañana a Estados Unidos.
Los futbolistas que estaban en Tegucigalpa viajaron vía aérea y luego se trasladaron en autobús al hotel de concentración.
Denil Maldonado es uno de los legionarios que viajó con los demás futbolistas desde la capital.
Jorge Álvarez retorna a una concentración de la selección de Honduras después de sufrir un problema familiar previo al juego ante Perú.
Luis Brevé, gerente de la selección de Honduras también dijo presente a la concentración con el grupo de jugadores de la capital.
Alejandro Reyes llegó con la motivación a tope después de coronarse campeón con el Motagua.
Cristopher Meléndez se perfila como el futbolista que ocupará la lateral derecha en este duelo ante Argentina.
Dereck Moncada, el juvenil hondureño que fichó recientemente por el Lugano FC de la Liga de Suiza ya está en Honduras.
Giancarlo Sacaza, el zaguero de Motagua se perfila como el socio de Denil Maldonado para defender ante Argentina.
Jorge Benguché, el delantero de Olimpia llegó a la concentración con la posilibilidad de ser titular ante Argentina.
Igor Tasevski, el asistente de la selección de Honduras es la mano derecha de Francisco Molina.
José Francisco Molina, técnico de la selección de Honduras busca dar la sorpresa con la Bicolor en este amistoso ante Argentina.
Edwin Banegas, jefe de prensa de la FFH también se hizo presente para coordina mañana a los medios de comunicación.
Edwin Rodríguez, volante de Olimpia también se sumó a la concentración. Fue el único que llegó con la camisa de la H.
Alenis Vargas, el delantero que está a la espera de su visa norteamericana se hizo presente a la concentración.
Kervin Arriaga, es otro de los jugadores legionarios que estuvieron presentes en la concentración en Honduras.