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FICHAJES: Farioli da el campanazo, Platense barre su plantel y Motagua con bombazo

Las últimas noticias del mercado de fichajes en el fútbol de Honduras. Brian Farioli, Yío Pueto y Jhow Benavídez son noticia...

31 de mayo de 2026 a las 17:58
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Las últimas noticias del mercado de fichajes en el fútbol de Honduras. Brian Farioli, Yío Pueto y Jhow Benavídez son noticia...
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Marathón tiene cerrados los acuerdos de renovación del mediocampista Chelito Martínez, del defensor Kenny Bodden y de Damin Ramírez.

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Jhow Benavídez - DIEZ ha conocido que el Real España y el mediocampista de 30 años llegó a un feliz término para continuar vistiendo la camiseta del equipo para el 2026.
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Pablo Lavallén - Marathón le dara una semana al técnico argentino para que decida su futuro en el club; hay propuesta de renovación, pero también el estratega tiene propuestas de Chile y Perú.
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Tota Medina - La UPNFM tiene todo definido para fichar al técnico argentino, que viene de descender con el Victoria.
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Raúl Musuruana - Entrenador argentino del Vida podría tener su oportunidad en Liga Nacional ya que es el timonel que el CD Choloma desea.
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Carlos Quintero - El defensor argentino, que se lesionó en el torneo, ha sido dado de baja por el Platense.
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Javier Orobio - Platense no tiene contemplado continuar ligado al portero colombiano, por lo que será dado de baja.
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Ilce Barahona - Volvió al Platense, pero no pudo mostrar su mejor nivel y será dado de baja por el club escualo.

 djEdin
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Samuel Pozantes - Todo indica que el lateral derecho determinará continuar ligado al Platense por decisión personal, esto a pesar de tener ofrecimientos de otros clubes.
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Jean Carlos Sánchez - Este defensor panameño podría llegar a Genesis tras la salida de Jhonatan Paz. En 2024 estuvo cerca de Marathón.
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Moisés Rodríguez - El lateral zurdo tendrá que volver al Olimpia, dueño de su ficha, tras cumplir las cesiones con Génesis y Platense FC.
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Daniel Cárter - Real España tendrá que buscarle nuevo acomodo al atacante fuera del Platense, ya que lo han dado de baja.

 djEdin
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Carlos Castellanos - El 'Mosky' terminó su vínculo con Platense, a donde llegó con la venia de Raúl Cáceres, pero sale por bajo rendimiento.
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Yeison Arriola - El nivel del Sub 20 decayó después de disputar el Mundial Sub 17, tanto así que en Platense piensan cederlo para que retome su nivel y su mente vuelva a estar centrada en su carrera.
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Elías García - El defensor central, titular en Platense, está como agente libre, pero en el club cuentan con él.
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Rembrandt Flores - Platense ha pasado su escoba y determina que el exjugador del Olimpia no continuará en el club para la próxima temporada.
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Manuel Salinas - Dos grandes le siguen la pista al mediocampista formado en Olimpia que terminó contrato con Platense. Pero le da prioridad a los escualos.
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Jafet Núñez - El delantero no tuvo su mejor torneo con Platense y por ende no seguirá siendo parte de los tiburones.
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Chato Padilla - Victoria tiene nuevo técnico y se trata del Chato, quien vuelve al club que ascendió en 2021 a la Liga Nacional de Honduras.
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El Victoria, al mando de su nuevo presidente, Carlos Espina, ha saldado varias deudas con futbolistas y esperan resolver el impasse en FIFA para poder firmar jugadores.
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Avner Portillo - El extremo derecho hondureño tiene dos propuestas de la Liga Nacional para continuar su carrera en primera después de descender con Victoria. Real España y UPNFM lo han sondeado.
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Carlos Emanuel Cuello - DIEZ pudo conocer que el Olimpia ya tienen encaminado todo con el lateral izquierdo uruguayo de 31 años, faltan algunos flecos para cerrar la operación, pero es el perfil elegido por Espinel.
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Erick Puerto - El atacante hondureño del Platense es buscado por el Motagua y es el jugador que Javier López ha pedido. Ya hubo un primer contacto.
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Brian Farioli - Marathón aún sigue negociando la ficha del volante argentino con Estudiantes, dueño de su ficha, el verde quiere comprarlo.
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Jorlian Sánchez - Tras ser un fiasco de fichaje en Olancho FC, el atacante panameño podría ser parte del Génesis para junio 2026.
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Jonathan Paz - Marathón se acerca mucho al defensor central de un buen año con el Génesis. Los albos del Olimpia le entregaron su finiquito.
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Buba López - Real España tiene todo acordado para firmar un nuevo contrato con el portero y capitán de la institución aurinegra.
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