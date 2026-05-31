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De Liga Nacional a fútbol burocrático; así se divierten los futbolista hondureños

Varios futbolistas activos y otros que ya se han retirado de la Liga Nacional han viajado a Estados Unidos para participar en torneos burocráticos.

31 de mayo de 2026 a las 14:20
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Varios futbolistas activos y otros que ya se han retirado de la Liga Nacional han viajado a Estados Unidos para participar en torneos burocráticos.

Zona Gol
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César Oseguera uno de los exfutbolistas de la Liga Nacional de Honduras fue parte de la Delaware Super Cup
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Los exfutbolistas profesionales Johnny Leverón y José Mendoza también fueron parte de este evento desportivo.
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El guardameta del Olancho FC Gerson Argueta logró ganar el torneo de penales y se llevó el premio al mejor portero.
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Los jugadores Anfronit Tatum, Johnny Leverón, Nixon Cruz y César Romero también fueron parte de este evento.

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Marcelo Canales jugador que militó en el último torneo con el Juticalpa también participó con el equipo Cedritos.

 Mario Trejo
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Cristopher Urmeneta, ex jugador de lo Lobos de la UPNFM y otros clubes de la Liga Nacional también participó con el equipo Cedritos.

 Mario Trejo
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Los guardametas Gerson Argueta y Denovan Torres, ambos actualmente participando en Liga Nacional se fueron a ganar su dinerito extra a este torneo burocrático.

 Mario Trejo
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Carlos Perdomo, exjugador de Marathón, Denovan Torres y Cristopher Urmeneta se volvieron a reencontrar tras su paso por la Primera División.
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Júnior García, ex jugador de Real España y Victoria también participó de la Delaware Super Cup.

 Mario Trejo
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Marcelo Canales demostró sus cualidades en este torneo burocrático llamado Talacha en Estados Unidos.

 Mario Trejo
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El futbolista Carlos Róchez fue parte también de la delegación de jugadores hondureños que viajaron para participar de este torneo en Estados Unidos.

 Mario Trejo
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El goleador de Los Lobos de la UPNFM, Jairo Róchez defendió la camisa del equipo Cedritos en la Delaware Super Cup.

 Mario Trejo
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El equip Miami fue uno de los que contó con un gran número de jugadores que participan en Primera División: José García, Raúl García, Edwin Solani Solano, Edwin Maldonado y Carlos Argueta.
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El futbolista Carlos Róchez participó el pasado torneo Clausura con el equipo de los Lobos de la UPNFM.

 Mario Trejo
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Marco Aceituno estuvo presente en los Estados Unidos, donde se disputa la Delaware Super Cup.

 Carlos Castellanos
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Daniel Meléndez. Loreto Barrios, Félix Crisanto; Joshua Nieto entro otros jugadores también se coronaron campeones en torneos burocráticos.
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