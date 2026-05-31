De Liga Nacional a fútbol burocrático; así se divierten los futbolista hondureños

Varios futbolistas activos y otros que ya se han retirado de la Liga Nacional han viajado a Estados Unidos para participar en torneos burocráticos.
César Oseguera uno de los exfutbolistas de la Liga Nacional de Honduras fue parte de la Delaware Super Cup
Los exfutbolistas profesionales Johnny Leverón y José Mendoza también fueron parte de este evento desportivo.
El guardameta del Olancho FC Gerson Argueta logró ganar el torneo de penales y se llevó el premio al mejor portero.
Los jugadores Anfronit Tatum, Johnny Leverón, Nixon Cruz y César Romero también fueron parte de este evento.
Marcelo Canales jugador que militó en el último torneo con el Juticalpa también participó con el equipo Cedritos.
Cristopher Urmeneta, ex jugador de lo Lobos de la UPNFM y otros clubes de la Liga Nacional también participó con el equipo Cedritos.
Los guardametas Gerson Argueta y Denovan Torres, ambos actualmente participando en Liga Nacional se fueron a ganar su dinerito extra a este torneo burocrático.
Carlos Perdomo, exjugador de Marathón, Denovan Torres y Cristopher Urmeneta se volvieron a reencontrar tras su paso por la Primera División.
Júnior García, ex jugador de Real España y Victoria también participó de la Delaware Super Cup.
Marcelo Canales demostró sus cualidades en este torneo burocrático llamado Talacha en Estados Unidos.
El futbolista Carlos Róchez fue parte también de la delegación de jugadores hondureños que viajaron para participar de este torneo en Estados Unidos.
El goleador de Los Lobos de la UPNFM, Jairo Róchez defendió la camisa del equipo Cedritos en la Delaware Super Cup.
El equip Miami fue uno de los que contó con un gran número de jugadores que participan en Primera División: José García, Raúl García, Edwin Solani Solano, Edwin Maldonado y Carlos Argueta.
El futbolista Carlos Róchez participó el pasado torneo Clausura con el equipo de los Lobos de la UPNFM.
Marco Aceituno estuvo presente en los Estados Unidos, donde se disputa la Delaware Super Cup.
Daniel Meléndez. Loreto Barrios, Félix Crisanto; Joshua Nieto entro otros jugadores también se coronaron campeones en torneos burocráticos.