Oficial: polémica con el 11 ideal de la campaña en la Champions League

Tras el título conseguido por el PSG de Luis Enrique, la UEFA dio a conocer este domingo su equipo ideal de la temporada y ha generado cierta controversia por notables ausencias.
David Raya - Portero español del Arsenal que perdió la final de la Champions contra el PSG en Budapest y que encajó cinco goles en 14 partidos disputados en el torneo, aunque tuvo nueve juegos sin recibir gol.
Marcos Llorente - Por delante de jugadores como Hakimi aparece el lateral derecho del Atlético de Madrid, que disputó 14 partidos en el certamen y firmó cuatro tantos. Llegó hasta las semifinales al ser eliminado porArsenal.
Marquinhos - El central brasileño jugó 15 partidos y anotó dos goles en la segunda Champions consecutiva que conquistó con el PSG. Se volvió a consolidar como uno de los mejores defensores de la actualidad.
Gabriel Magalhaes - El defensor brasileño del Arsenal falló uno de los penales en la tanda contra el PSG y la UEFA lo coloca en su once ideal. Disputó 12 partidos, con un tanto y una asistencia en la competición.
Nuno Mendes - Como lateral izquierdo nadie tiene dudas que debe seguir siendo el portugués de 23 años, que tiene contrato con el cuadro parisino hasta 2029. Dos goles y dos asistencias en 17 apariciones en la Champions.
Declan Rice - La UEFA incluyó al volante inglés del Arsenal, quien se ha convertido en pieza fundamental de su equipo desde su llegada en 2023. Un gol y dos asistencias en 13 juegos disputados en la Champions.
Vitinha - No pudo completar la final por unas molestias físicas, pero es uno de los jugadores más importantes en el esquema de Luis Enrique para conquistar dos títulos al hilo. Seis goles y una asistencia en 17 partidos.
Michael Olise - Fue una verdadera pesadilla para el Real Madrid en cuartos de final, pero cayó ante PSG en semis. El extremo francés del Bayern Múnich hizo cinco goles y repartió siete asistencias en solo 13 juegos.
Khvicha Kvaratskhelia - La UEFA lo eligió como el mejor jugador de la Champions y tenía que estar en su 11 ideal. El georgiano brilló con la camiseta del PSG esta temporada al marcar 10 goles y dar siete asistencias en 16 compromisos. También provocó el penal que le dio vida a su club en la final contra el Arsenal.
Ousmane Dembélé - Valorado en 100 millones de euros, el atacante francés conquistó la segunda Champions de su carrera con el PSG y fue letal en la final al marcar el 1-1 desde el punto penal frente a los ingleses. Anotó ocho goles y firmó dos asistencias en 13 encuentros.
Harry Kane - El delantero inglés del Bayern Múnich hizo 13 goles en toda la temporada de Champions, aunque fue eliminado en semis por los parisinos. También ofreció dos asistencias y tomó el lugar de Kylian Mbappé en el once ideal.
Así quedó conformado el equipo ideal de la Chmpions League 2025-26: cinco elementos del PSG, tres del Arsenal, dos del Bayern y uno del Atlético. No figuran futbolistas del Real Madrid ni Barcelona.
La formación ha generado polémica entre los aficionados y expertos porque no aparece Mbappé, máximo goleador del certamen con 15 dianas. El ariete del Real Madrid disputó 11 partidos esta temporada y fue eliminado por el Bayern en cuartos.
Tampoco se encuentra Lamine Yamal, que anotó seis goles y repartió cuatro asistencias en 10 partidos para un Barcelona que fue eliminado en cuartos por los colchoneros.
Willian Pacho es otra de las notables ausencias en el 11 ideal. El defensor ecuatoriano marcó dos goles y dio una asistencia en 17 partidos, sin mencionar que fue determinante para el bicampeonato del PSG y algunos consideran que debía ir por Gabriel Magalhaes.