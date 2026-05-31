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Final de Ascenso Hondupino-Estrella Roja causan locura en Trojes, El Paraíso

Los aficionados al fútbol causan locura en el municipio de Trojes, El Paraíso, donde se disputará el partido de ida de la gran final de Ascenso.

31 de mayo de 2026 a las 12:54
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Los aficionados al fútbol causan locura en el municipio de Trojes, El Paraíso, donde se disputará el partido de ida de la gran final de Ascenso.

 Carlos Castellanos
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El equipo Estrella Roja visita al Hondupino con la intensión de salir con un resultado positivo del estadio Raúl Moncada.
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El equipo Hondupino quiere sacar ventaja en su propia casa y así poder seguir soñando con su ascenso a la Primera División.
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La afición comenzó a llegar desde horas muy tempranas al Municipio de Trojes, El Paraíso, donde se vive una fiesta.
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