  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Internacional

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions

Lo que se vive este domingo en la capital francesa con la llegada del PSG luego de vencer al Arsenal en la final de la Champions.

31 de mayo de 2026 a las 12:45
Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
1 de 18

Lo que se vive este domingo en la capital francesa con la llegada del PSG luego de vencer al Arsenal y conseguir el bicampeonato en la Champions League. Luis Enrique se desató con los aficionados.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
2 de 18

Una tremenda fieste se vive este domingo en París con la llegada del PSG tras ganar la segunda Champions League de su historia en Budapest, sin mencionar que lo hizo de forma consecutiva. El conjunto que dirige Luis Enrique se une al selecto grupo de equipos que han conseguido ganar el título dos veces seguidas.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
3 de 18

El plantel aterrizó en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle (París) sujetando el trofeo de la Champions logrado el sábado ante el Arsenal, y luego se desplazó en autobús al Campo de Marte de la capital francesa, junto a la Torre Eiffel, donde fueron escoltados por miles de motoristas aficionados.
Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
4 de 18

Ousmane Dembélé fue el encargado de mostrar la segunda 'Orejona' del club a los hinchas que acudieron al Campo de Marte para festejar con sus héroes.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
5 de 18

Desde su fichaje por el PSG en 2023 procedente del Barcelona, Dembélé se ha consolidado como una estrella de la institución y posiblemente sea el futbolista más querido por los seguidores parisinos. Su gran talento y humildad ya lo sitúan como leyenda del club.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
6 de 18

Tras la marcha de Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid, Dembélé ha tomado el rol de líder y esta temporada hizo ocho goles y firmó dos asistencias en 13 encuentros disputados en el certamen. Cabe recordar que es el actual ganador del Balón de Oro.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
7 de 18

Durante las celebraciones, sus compañeros le reconocieron el esfuerzo que está haciendo para poner al PSG en lo más alto. Por segundo año consecutivo, el conjunto francés seguirá reinando en el fútbol europeo y amenaza con el récord del Real Madrid.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
8 de 18

La eurofia del ruso Matvéi Safónov en los festejos del PSG con su afición tras ganar la Champions. El arquero le ha ganado el puesto a un Lucas Chevalier que llegó esta temporada al equipo tras el adiós del italiano 'Gigi' Donnarumma.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
9 de 18

Khvicha Kvaratskhelia fue elegido por la UEFA como el mejor jugador del torneo tras marcar 10 goles y dar siete asistencias en 16 compromisos. También provocó el penal que le dio vida al PSG en la final contra el Arsenal.
Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
10 de 18

El beso del capitán Marquinhos a la 'Orejona' frente a la mirada de los hinchas en el Campo de Marte. El defensor brasileño lleva 13 años en la entidad parisina y se ha convertido en todo un histórico.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
11 de 18

El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, festejando con los jugadores del PSG el bicampeonato. Nadie se quería perder la fiesta luego de vencer al Arsenal en el Puskás Arena y seguir domando en Europa.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
12 de 18

Pero uno de los momentos más icónicos de la celebración fue ver a Luis Enrique desatado. El entrenador español tomó el trofeo y comenzó a bailar y saltar de la emoción mientras los aficionados intentaban seguirle el ritmo.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
13 de 18

Luis Enrique estejó con todo la obtención del bicampeonato y las imáganes no tardaron en viralizarse por las redes sociales.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
14 de 18

Más tarde, la plantilla se dirigió hacia el Palacio del Elíseo donde esperaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien se deshizo en elogios hacia el entrenador del PSG y felicitó a jugadores como Marquinhos y Dembélé, y al mandatario del club, Nasser Al-Khelaifi.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
15 de 18

"No me olvido de todos los expertos de fútbol que decían que iba a ser terrible cuando llegó Luis Enrique. Ayer vimos a un entrenador que fue un director de orquesta extraordinario. Es la mejor respuesta a todas las críticas. Las dos estrellas", declaró Macron, en la recepción en el Palacio del Elíseo.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
16 de 18

"Tenemos un Balón de Oro con nosotros. Tenemos suerte, a Ousmane no le tembló el pulso ayer", dijo Macron, en alusión al penal que el delantero anotó en el 63' ante el Arsenal que sirvió para igualar la final y llevarla a la tanda de penales que resultó favorable a los parisinos.
Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
17 de 18

"Vibramos más allá de los 120 minutos. ¡Qué equipo! Ayer, gracias al PSG, Francia hizo en dos años lo que no había conseguido en 70 años de fútbol con dos títulos. El PSG ha entrado en la liga de los más grandes al lograr el 'back-to-back' (renovar el título). Es el orgullo de París y de Francia entera", finalizó el presidente, quien es hincha declarado del Marsella, acérrimo rival del PSG.

Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions
18 de 18

Tras esta recepción oficial con Macron, fue el turno de desplazarse al estadio Parque de los Príncipes para una velada especial de fin de fiesta ante 48.000 personas en la que se incluirán espectáculos musicales.
Cargar más fotos