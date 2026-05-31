Luis Enrique se desata: la locura en París por el título del PSG en Champions

Lo que se vive este domingo en la capital francesa con la llegada del PSG luego de vencer al Arsenal y conseguir el bicampeonato en la Champions League. Luis Enrique se desató con los aficionados.
Una tremenda fieste se vive este domingo en París con la llegada del PSG tras ganar la segunda Champions League de su historia en Budapest, sin mencionar que lo hizo de forma consecutiva. El conjunto que dirige Luis Enrique se une al selecto grupo de equipos que han conseguido ganar el título dos veces seguidas.
El plantel aterrizó en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle (París) sujetando el trofeo de la Champions logrado el sábado ante el Arsenal, y luego se desplazó en autobús al Campo de Marte de la capital francesa, junto a la Torre Eiffel, donde fueron escoltados por miles de motoristas aficionados.
Ousmane Dembélé fue el encargado de mostrar la segunda 'Orejona' del club a los hinchas que acudieron al Campo de Marte para festejar con sus héroes.
Desde su fichaje por el PSG en 2023 procedente del Barcelona, Dembélé se ha consolidado como una estrella de la institución y posiblemente sea el futbolista más querido por los seguidores parisinos. Su gran talento y humildad ya lo sitúan como leyenda del club.
Tras la marcha de Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid, Dembélé ha tomado el rol de líder y esta temporada hizo ocho goles y firmó dos asistencias en 13 encuentros disputados en el certamen. Cabe recordar que es el actual ganador del Balón de Oro.
Durante las celebraciones, sus compañeros le reconocieron el esfuerzo que está haciendo para poner al PSG en lo más alto. Por segundo año consecutivo, el conjunto francés seguirá reinando en el fútbol europeo y amenaza con el récord del Real Madrid.
La eurofia del ruso Matvéi Safónov en los festejos del PSG con su afición tras ganar la Champions. El arquero le ha ganado el puesto a un Lucas Chevalier que llegó esta temporada al equipo tras el adiós del italiano 'Gigi' Donnarumma.
Khvicha Kvaratskhelia fue elegido por la UEFA como el mejor jugador del torneo tras marcar 10 goles y dar siete asistencias en 16 compromisos. También provocó el penal que le dio vida al PSG en la final contra el Arsenal.
El beso del capitán Marquinhos a la 'Orejona' frente a la mirada de los hinchas en el Campo de Marte. El defensor brasileño lleva 13 años en la entidad parisina y se ha convertido en todo un histórico.
El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, festejando con los jugadores del PSG el bicampeonato. Nadie se quería perder la fiesta luego de vencer al Arsenal en el Puskás Arena y seguir domando en Europa.
Pero uno de los momentos más icónicos de la celebración fue ver a Luis Enrique desatado. El entrenador español tomó el trofeo y comenzó a bailar y saltar de la emoción mientras los aficionados intentaban seguirle el ritmo.
Luis Enrique estejó con todo la obtención del bicampeonato y las imáganes no tardaron en viralizarse por las redes sociales.
Más tarde, la plantilla se dirigió hacia el Palacio del Elíseo donde esperaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien se deshizo en elogios hacia el entrenador del PSG y felicitó a jugadores como Marquinhos y Dembélé, y al mandatario del club, Nasser Al-Khelaifi.
"No me olvido de todos los expertos de fútbol que decían que iba a ser terrible cuando llegó Luis Enrique. Ayer vimos a un entrenador que fue un director de orquesta extraordinario. Es la mejor respuesta a todas las críticas. Las dos estrellas", declaró Macron, en la recepción en el Palacio del Elíseo.
"Tenemos un Balón de Oro con nosotros. Tenemos suerte, a Ousmane no le tembló el pulso ayer", dijo Macron, en alusión al penal que el delantero anotó en el 63' ante el Arsenal que sirvió para igualar la final y llevarla a la tanda de penales que resultó favorable a los parisinos.
"Vibramos más allá de los 120 minutos. ¡Qué equipo! Ayer, gracias al PSG, Francia hizo en dos años lo que no había conseguido en 70 años de fútbol con dos títulos. El PSG ha entrado en la liga de los más grandes al lograr el 'back-to-back' (renovar el título). Es el orgullo de París y de Francia entera", finalizó el presidente, quien es hincha declarado del Marsella, acérrimo rival del PSG.
Tras esta recepción oficial con Macron, fue el turno de desplazarse al estadio Parque de los Príncipes para una velada especial de fin de fiesta ante 48.000 personas en la que se incluirán espectáculos musicales.