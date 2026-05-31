Así fue el último baile de Gignac con Tigres: increíble fallo y sin título

El veterano futbolista disputó su último encuentro con los Tigres en la final de la Champions de Concacaf que perdieron ante Toluca. Tuvo una tremenda oportunidad para anotar, pero la dejó escapar.
El triunfo de Toluca sobre los Tigres en la final de la Champions de Concacaf también estuvo marcado por el adiós de André-Pierre Gignac, quien dejará la institución felina luego de una década en la que ganó todos los títulos posibles. En la imagen aparece abrazando al técnico Antonio 'Turco' Mohamed previo al encuentro.
Los 'Diablos Rojos' se coronaron anoche en la Concacaf tras superar a Tigres en una tanda de penales por 6-5 luego de empatar sin goles en tiempo reglamentario y 1-1 en el alargue en la final celebrada en el Nemesio Díez. Fue el tercer título en la historia de este certamen para los choriceros.
Paulinho fue premiado como el 'Mejor Jugador del Torneo' y 'Campeón goleador'. El delantero portugués del Toluca ya lleva 5 títulos desde que llegó al cuadro escarlata en 2024 y ahora buscará marcar presencia en el próximo Mundial de Clubes.
El Toluca, bajo la dirección técnica del 'Turco' Mohamed, finalmente rompió una larga sequía internacional de 23 años al derrotar a los Tigres en una dramática tanda de penales. Desde 2003 no lograba quedarse con un campeonato de esta magnitud.
Pero los lentes estaban sobre la figura de Gignac, quien se despide de los Tigres de la peor forma: fallando una ocasión clarísima frente al portero Luis García cuando el marcador estaba en blanco y perdiendo el título.
Durante la tanda de penales logró anotar el primero para los Tigre, pero sus compañeros Fernando Gorriarán y Juan Purata fallaron. Toluca se impuso 6-5 y dejó al francés al borde de las lágrimas en su última noche con la zamarra felina.
Tras caer desde el manchón penal, las cámaras mostraron a un Gignac solitario y desolado por la dolorosa caída en su despedida con el equipo regiomontano. Además, es la tercera final consecutiva que perdió el 'Bomboro'.
Ganador de 12 campeonatos con los Tigres, desde su llegada a la institución en 2015 procedente del Marsella como agente libre, el atacante de 40 años pone punto y final a este capítulo de su carrera sin levantar un título desde 2023.
También tuvo su último altercado con el 'Pollo' Briceño cuando se consumó la dolorosa derrota de los Tigres en campo del Toluca. Sin embargo, la situación pudo ser controlada por otros elementos del equipo escarlata.
Cabe mencionar que Gignac fue suplente y entró de cambio en el minuto 78. En su corta participación, tuvo la oportunidad más clara de su equipo para llevarse el título, pero de manera increíble erró y al final tuvo que marcharse con la medalla de plata.
El punta francés se va de Tigres después que la directiva decidiera no renovarle su contrato, que expira el próximo 30 de junio. El club le ofrece un puesto en la dirigencia, pero el futbolista aún no valora su retiro y desea seguir jugando.
Luego del título del Clausura 2023 contra Chivas, Tigres tiene tres finales perdidas al hilo. Esta mala racha comenzó en el Apertura 2023, cuando cayeron 4-1 en el global en el Estadio Azteca y desde entonces se han llevado el segundo lugar.
Tras recoger las medallas de subcampeón, Gignac estuvo cargando a su compañero Marcelo Flores. El volante mexico-canadiense entró de cambio en la segunda parte, pero tuvo que abandonar el terreno de juego al 75' por una desafortunada lesión de rodilla y fue sustituido por el propio delantero.
El incidente con Flores causó gran preocupación tanto en el equipo universitario como en la Selección de Canadá, ya que ocurrió a tan solo 11 días de haber sido anunciado en la convocados final para el Mundial.
De esta manera, Gignac disputó su última partido con la camiseta de los Tigres y su futuro por el momento es incierto. Desde TUDN reportaron que el Orlando City, club de la MLS que contarán con Antoine Griezmann, estaría interesado en los servicios del 'Bomboro'.