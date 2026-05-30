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Edrick no usará la 9: así quedaron los dorsales oficiales de Brasil para el Mundial

Vinícius vestirá el 7 de Brasil en el Mundial; Raphinha, el 11; y Neymar, el 10

30 de mayo de 2026 a las 17:14
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Brasil ya dio a conocer los dorsales que usarán sus jugadores en la Copa del Mundo. Vinicius, Neymar y Raphinha usarán sus números habituales. El 9 no será de Endrick.
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La selección brasileña anunció este sábado los dorsales que llevarán los 26 convocados por el técnico Carlo Ancelotti durante el Mundial 2026.
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Entre los números asignados destacan Vinícius, quien portará el dorsal 7, y Raphinha, que saltará al campo con el 11.
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Por su parte, Neymar lucirá el número 10 en su espalda, igualando de esta manera una marca histórica que pertenecía a Pelé.
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Matheus Cunha, el delantero del Manchester United, tendrá la responsabilidad de lucir el dorsal 9 que en su día llevó a la espalda Ronaldo Fenômeno.
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Mientras tanto, la joven promesa del Real Madrid, Endrick, afrontará esta gran cita futbolística jugando con el número 19.
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Sin mayores sorpresas en la zona defensiva y el medio campo, Marquinhos, capitán de la Canarinha, continuará portando el dorsal 4.
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Asimismo, Casemiro, un hombre de absoluta confianza para el esquema táctico de Ancelotti, será el encargado de llevar el 5.
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Neymar, quien actualmente se recupera de una lesión de grado II en el gemelo derecho, asumirá de nuevo el rol de portar el 10.
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Con esto, el astro brasileño igualará a Pelé al usar el mítico dorsal en cuatro Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y, ahora, Estados Unidos, México y Canadá 2026.
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Cabe recordar que el atacante del Santos no juega con la absoluta desde octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad en la rodilla con la camiseta del equipo nacional.
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La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) divulgó la numeración con un video de animación que empieza con la frase: "Todo brasileño ya nace heredero del mayor reinado del fútbol".
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Esta introducción hace una clara alusión a las cinco Copas del Mundo que atesora el país y que, por el momento, ninguna otra selección ha conseguido igualar.
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La selección brasileña ya está concentrada y disputará dos partidos amistosos antes de iniciar su andadura en el Mundial 2026, que empieza formalmente en junio.
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El primero será este domingo contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y ya el 6 de junio jugará con Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland, EE.UU. Así quedaron los dorsales.
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