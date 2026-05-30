Edrick no usará la 9: así quedaron los dorsales oficiales de Brasil para el Mundial

Brasil ya dio a conocer los dorsales que usarán sus jugadores en la Copa del Mundo. Vinicius, Neymar y Raphinha usarán sus números habituales. El 9 no será de Endrick.
La selección brasileña anunció este sábado los dorsales que llevarán los 26 convocados por el técnico Carlo Ancelotti durante el Mundial 2026.
Entre los números asignados destacan Vinícius, quien portará el dorsal 7, y Raphinha, que saltará al campo con el 11.
Por su parte, Neymar lucirá el número 10 en su espalda, igualando de esta manera una marca histórica que pertenecía a Pelé.
Matheus Cunha, el delantero del Manchester United, tendrá la responsabilidad de lucir el dorsal 9 que en su día llevó a la espalda Ronaldo Fenômeno.
Mientras tanto, la joven promesa del Real Madrid, Endrick, afrontará esta gran cita futbolística jugando con el número 19.
Sin mayores sorpresas en la zona defensiva y el medio campo, Marquinhos, capitán de la Canarinha, continuará portando el dorsal 4.
Asimismo, Casemiro, un hombre de absoluta confianza para el esquema táctico de Ancelotti, será el encargado de llevar el 5.
Neymar, quien actualmente se recupera de una lesión de grado II en el gemelo derecho, asumirá de nuevo el rol de portar el 10.
Con esto, el astro brasileño igualará a Pelé al usar el mítico dorsal en cuatro Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y, ahora, Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Cabe recordar que el atacante del Santos no juega con la absoluta desde octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad en la rodilla con la camiseta del equipo nacional.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) divulgó la numeración con un video de animación que empieza con la frase: "Todo brasileño ya nace heredero del mayor reinado del fútbol".
Esta introducción hace una clara alusión a las cinco Copas del Mundo que atesora el país y que, por el momento, ninguna otra selección ha conseguido igualar.
La selección brasileña ya está concentrada y disputará dos partidos amistosos antes de iniciar su andadura en el Mundial 2026, que empieza formalmente en junio.
El primero será este domingo contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, y ya el 6 de junio jugará con Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland, EE.UU. Así quedaron los dorsales.