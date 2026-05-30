¿Qué significa Hondupino? La increíble historia del club que está cerca del ascenso

¿Por qué se llama Hondupino? Aquí te contamos la increíble historia del equipo que está a dos partidos de ascender a la Liga Nacional de Honduras.
El Club Deportivo Hondupino se ha convertido en una de las historias más llamativas del fútbol hondureño en los últimos años. El equipo representa al municipio de Trojes, ubicado en el departamento de El Paraíso, una zona fronteriza con Nicaragua que respira pasión por el deporte y que ahora sueña con llegar a la máxima categoría del balompié nacional.
Con el paso de los años, la institución fue creciendo hasta consolidarse dentro de las competencias federadas del fútbol hondureño.
Hondupino forma parte de la Liga de Ascenso, la segunda categoría del fútbol nacional, donde ha logrado posicionarse como uno de los proyectos más competitivos de la región centro-sur-oriente
Hondupino actualmente jugará la finalísima por el boleto directo a Liga Nacional. Su rival es Estrella Roja, otro equipo que juega en el departamento de El Paraíso.
El equipo sorprendió al eliminar a clubes con mayor tradición dentro de la categoría. En octavos de final dejó en el camino al Social Sol, mientras que en cuartos de final superó al Vida de La Ceiba, considerado uno de los favoritos para lograr el ascenso.
El estadio donde juega como local es el Raúl Moncada, escenario que se ha convertido en una fortaleza para el club. Allí miles de aficionados acompañan al equipo cada vez que disputa encuentros importantes dentro de la Liga de Ascenso.
Trojes, municipio al que representa Hondupino, se encuentra en el departamento de El Paraíso y es reconocido por su ubicación estratégica cerca de la frontera con Nicaragua.
Tiene jugadores reconocidos de la talla de Wilson Urbina, Ariel Torregosa, Jared Velásquez y Henry Romero.
El Hondupino de El Paraíso fue fundado en 1993. En el presente año logró su primer título oficial en Liga de Ascenso.
Otro dato interesante es que Hondupino no compró categoría. El conjunto oriental ascendió desde Liga Mayor. Ahora están a dos partidos del ascenso.
Hondupino acaba de ser campeón del Torneo Clausura de Liga de Ascenso al vencer en la final al vencer al Brasilia de Río Lindo, Cortés
Hondupino utiliza los colores blanco y verde. De llegar a Liga Nacional, será el tercer club con esta indumentaria. Platense y Marathón también lo utilizan.
Sin duda, la historia del Hondupino es digno de jugar el Modo Carrera en FIFA. Este domingo es la final de ida.