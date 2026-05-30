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PSG es bicampeón, el culpable del Arsenal y Luis Enrique pone a temblar al Madrid

En fotos: así festejó el PSG ser bicampeón en la Champions League, el culpable del fracaso del Arsenal y Luis Enrique advierte al Real Madrid.

30 de mayo de 2026 a las 12:11
PSG es bicampeón, el culpable del Arsenal y Luis Enrique pone a temblar al Madrid
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En fotos: así festejó el PSG ser bicampeón en la Champions League, el culpable del fracaso del Arsenal y Luis Enrique advierte al Real Madrid.

Johan Raudales
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Horas antes del comienzo de la final de la Liga de Campeones, los alrededores del Puskás Aréna de Budapest se llenaron de aficionados del Arsenal y del Paris Saint-Germain, cuyos ultras se enfrentaron anoche en el centro de la ciudad.

 Tibor Illyes / EFE
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Las hinchadas de ambos equipos han creado un “ambiente loco” -según afirmó el portal Telex.hu- en el centro de la ciudad, antes de acercarse al estadio, situado en las afueras de Budapest.

 Robert Hegedus / EFE
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Los bares del centro de la ciudad se han llenado ya antes del mediodía, pero la gran atracción fue la llegada de los hinchas, generando una atmósfera pocas veces registrada en la ciudad.

 Zoltan Kocsis / EFE
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Ambos equipos recibieron 17.000 entradas y el aforo máximo del Puskás Aréna es de 60.000 personas, pero la prensa local calcula que han llegado más de 100.000 aficionados, lo que generará importantes ingresos para los bares y restaurantes de la ciudad.

 Robert Hegedus / EFE
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Así salió el Arsenal de Arteta en la final de la Champions League: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard y Havertz.

 Tibor Illyes / EFE
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Mientras que el París Saint Germain forma con Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Johan Raudales
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El partido esta muy parejo en el inicio del partido, pero el macador se abrió con un golazo de Kai Havertz en el minuto 6 en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

 Zsolt Szigetvary / EFE
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La jugada nace con un rebote de Trossard y eso le dio ventaja a Haverz de llegar solo ante Safanov y cuando todo parecía que se había cerrado, el inglés soltó un zurdazo imparable y anotar el 1-0.

 Szilard Koszticsak / EFE
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Sin embargo, para Archivo VAR el gol no tuvo que haber sumado por mano de Trossard y se equivocó tanto el VAR como el árbitro.

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Justo cuando más lo necesitaba el PSG, Ousmane Dembélé apareció desde los 12 pasos para poner el 1-1 sobre Arsenal, en la final de la Champions League.

 Johan Raudales
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Todo nació desde los pies Khvicha Kvaratskhelia, quien no había tenido un buen primer tiempo, pero levantó la mano en el momento justo para encarar a Cristhian Mosquera hasta llevarlo a la zona más peligrosa del área ‘gunner’.

Johan Raudales
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Dembélé cruzó a Raya y puso la igualdad del PSG. Con este resultado, se fueron a tiempos exrtras.

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En los tiempos extras las cosas fueron más parejas que en los 90'. Arsenal se atrevió más, tuvo ocasiones claras, pero el PSG también estaba bien en la zona defensiva.

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Al final el marcador no se movió y el campeón de la Champions League se tuvo que definir en la tanda de penales.

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Goncalo Ramos empezó la tanda y engañó a Raya para poner el 1-0

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Gyokeres hizo lo mismo ante Safonov, quien se lanzó al lado contrario. 1-1

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Doue hizo un gran penal y volvió a engañar a Raya que se volvió a lanzar a su derecha.

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Eze no fue muy seguro y terminó fallando su penal fuera del arco.

 Johan Raudales
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Nuno Mendes tampoco fue convencido y Raya le adivinó su penal para darle vida al Arsenal. Rice sí que estaba preparado para este momento y puso las cosas iguales.

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Luego tanto Hakimi como Martinelli haciendo sus penales y todo se defendía en el quinto y último penal.

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Lucas Beraldo anotó para el PSG y Gabriel Magalhaes la mandó a los cielos para perder la final de Champions por segunda vez en su historia. El brasileño se convirtió en el culpable del nuevo fracaso del Arsenal.

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Marquinhos, su compañero en Brasil, lo fue a abrazar y a aconsejar tras fallar el penal decisivo.

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Safonov lo celebró por todo lo alto y el PSG se corona bicampeón de la Champions League, segundo club en hacerlo despues del Real Madrid. Tiembla el equipo blanco porque le respiran en la nuca su récord de tricampeón.

 Tibor Illyes / EFE
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Los jugadores del PSG Goncalo Ramos y Joao Neves fueron a festejar con sus hinchas en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría

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Mientras que David Raya no lo podía creer y se echó a llorar en los brazos de Kepa.

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El PSG, que añade este éxito al de la Ligue 1, se adentra en el selecto club de entidades que ha conseguido revalidar el titulo alguna vez. Son ocho, pero solo el Real Madrid de Zinedine Zidane consiguió tres con el formato actual del torneo.

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Luis Enrique, el gran triunfador de la final, ya forma parte de los elegidos. Se une a Zidane, Pep Guardiola y Bob Paisley, como los que poseen tres coronas en este evento. El mejor ataque se impuso a la mejor defensa en la primera final desde 2018 en la que ambos equipos logran marcar.

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Vitinha, centrocampista del París Saint-Germain, fue elegido por la UEFA el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones que ganó su equipo al Arsenal en la tanda de penaltis después de un choque que terminó 1-1 tras la prórroga.

 Johan Raudales
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