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Escándalo a horas de la final de Champions: "Fue detenido por posesión de drogas"

Conmoción en Inglaterra: ex estrella del Arsenal es detenido por presuntos delitos relacionados con drogas

30 de mayo de 2026 a las 09:23
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Conmoción en Inglaterra: ex estrella del Arsenal es detenido por presuntos delitos relacionados con drogas

 Johan Raudales
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El futbolista inglés Raheem Sterling, actual jugador del Feyenoord de los Países Bajos, fue detenido por la policía británica tras verse involucrado en un incidente de tránsito ocurrido en el condado de Hampshire, al sur de Inglaterra.

 VINCENT JANNINK / EFE
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Según informaron las autoridades, el atacante de 31 años es investigado por varios presuntos delitos, entre ellos conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, conducción temeraria, posesión de drogas de clase C y negarse o no poder completar las pruebas requeridas para determinar su estado al momento del accidente.

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El incidente se produjo el pasado jueves, apenas unos días después de la finalización de la temporada en el fútbol neerlandés.

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De acuerdo con el reporte policial, el Lamborghini que conducía Sterling se salió de la vía e impactó contra las vallas de seguridad ubicadas en uno de los márgenes de la carretera.

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Afortunadamente, el accidente no dejó personas heridas y tampoco hubo otros vehículos involucrados, por lo que los daños fueron únicamente materiales.

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Sin embargo, las circunstancias del choque llevaron a las autoridades a realizar una investigación más exhaustiva sobre el estado del conductor.

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En un comunicado oficial, la Policía de Hampshire confirmó que "el conductor, un hombre de 31 años procedente de Berkshire, fue arrestado bajo sospecha de conducir tras haber consumido drogas, posesión de drogas de clase C y por no poder someterse a una prueba requerida por los agentes".

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Tras varias horas bajo custodia, Sterling fue puesto en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si se presentarán cargos formales en su contra.

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La noticia ha generado gran repercusión en Inglaterra debido a la trayectoria del futbolista.

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Sterling fue durante años una de las figuras más importantes de la selección inglesa, con la que disputó múltiples torneos internacionales, además de destacar en clubes como Liverpool, Manchester City y Chelsea.

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En el plano deportivo, el delantero atraviesa una etapa de transición en su carrera. Después de finalizar su vínculo con el Chelsea a comienzos de este año, quedó como agente libre y posteriormente aceptó la propuesta del Feyenoord, club al que se incorporó en febrero con un contrato válido hasta el final de la presente campaña.

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Desde su llegada al conjunto de Róterdam, Sterling participó en ocho encuentros oficiales, buscando recuperar protagonismo en el fútbol europeo tras varias temporadas marcadas por la irregularidad y la falta de continuidad.

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Por ahora, ni el jugador ni el Feyenoord han emitido declaraciones públicas sobre el arresto, mientras la investigación policial sigue su curso y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el caso.

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