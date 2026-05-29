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Fichajes: ¿Campbell al Olimpia?, Lavallén toma decisión y Motagua trae a europeo

Viernes de mucha información por parte del fútbol de Honduras en cuanto a los fichajes y otras posibles llegadas y salidas.

29 de mayo de 2026 a las 16:49
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Viernes de mucha información por parte del fútbol de Honduras en cuanto a los fichajes y otras posibles llegadas y salidas.
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La continuidad del mediocampista Axel Alvarado en Marathón está en duda, apenas vio acción 40 minutos en el torneo Clausura y todo indica que saldrá en préstamo.
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El entrenador Carlos "Chato" Padilla anunció su salida del CD Choloma a pesar de tener contrato, su nombre suena en el Victoria.
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El técnico argentino Hernán la Tota Medina es pretendido por los Lobos de la UPNFM luego de su paso por Victoria.
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Josman Figueroa, lateral que fue dado de baja del Olimpia, es pretendido por Génesis PN.
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El delantero panameño Jorlián Sánchez, quien fue dado de baja por Olancho FC, tiene oferta del Génesis PN.
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Jeaustin Campos no se moverá del Real España, así se lo confirmó Elías Burbara en plática con el periodista Marvin Ávila.
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El Olimpia sigue empujando para lograr el fichaje del lateral derecho Carlos Argueta, quien tiene contrato con Olancho FC.
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El volante de contención Jack Jean-Baptiste, quien estuvo jugando a préstamo en Real España, finalmente regresará al Olimpia, dueño de su ficha.
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"Tocará espera su evolución, esperamos contar con él", dijo el presidente Daniel Otero, presidente de Marathón.
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El delantero brasileño John Kleber de Oliveira renovará con Motagua y en las próximas horas será anunciado.
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Carlos "Zapatilla" Mejía, quien tenía contrato, decidió por fin a su paso por Motagua.
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El extremo izquierdo Jesús Batiz, quien fue dado de baja del Cartaginés, fue el primer fichaje de Motagua anunciado este viernes 29 de mayo.
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Valerio Marinacci, lateral izquierdo o central nacido en Italia y con raíces hondureñas, fue anunciado como fichaje de Motagua.
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Luego de su salida, Carlos "Mango" Sánchez encontró club y el lateral izquierdo jugará en Lobos UPNFM.
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Motagua interesado en el joven delantero hondureño Nayrobi Vargas de 20 años que acaba de ser dado de baja por el Mainz Sub-23 de alemania, contó el periodista Julio Cruz.
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Getsel Montes, defensor hondureño del campeón Herediano, renovará por tres torneos con el Team.
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Francisco "Chelito" Martínez, mediocampista de Marathón, con acuerdo verbal para renovar con el Monstruo Verde.
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Olimpia negó cualquier interés en Jhow Benavídez. Su presidente, Rafael Villeda, aseguró a TVC que es “totalmente falso” un posible fichaje del mediocampista.
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El presidente del Olimpia informó que el club está buscando laterales izquierdos y delanteros en el exterior.
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Pablo Lavallén tiene el contato de renovación por parte de la directiva de Marathón, pero el técnico argentino tomaría la decisión de no seguir.
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Brian Farioli ya viajó a Argentina tras finalizar contrato con Marathón: "No se preocupen por eso marathones, tendrán y vendrán cosas positivas", sostuvo Daniel Otero, presidente verdolaga.
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"No, completamente falso, no ha surgido ni su currículum, me sorprende que esto circule", sostuvo a TVC el presidente del Olimpia, Rafael Villeda.
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