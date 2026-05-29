Fichajes: ¿Campbell al Olimpia?, Lavallén toma decisión y Motagua trae a europeo

Viernes de mucha información por parte del fútbol de Honduras en cuanto a los fichajes y otras posibles llegadas y salidas.
La continuidad del mediocampista Axel Alvarado en Marathón está en duda, apenas vio acción 40 minutos en el torneo Clausura y todo indica que saldrá en préstamo.
El entrenador Carlos "Chato" Padilla anunció su salida del CD Choloma a pesar de tener contrato, su nombre suena en el Victoria.
El técnico argentino Hernán la Tota Medina es pretendido por los Lobos de la UPNFM luego de su paso por Victoria.
Josman Figueroa, lateral que fue dado de baja del Olimpia, es pretendido por Génesis PN.
El delantero panameño Jorlián Sánchez, quien fue dado de baja por Olancho FC, tiene oferta del Génesis PN.
Jeaustin Campos no se moverá del Real España, así se lo confirmó Elías Burbara en plática con el periodista Marvin Ávila.
El Olimpia sigue empujando para lograr el fichaje del lateral derecho Carlos Argueta, quien tiene contrato con Olancho FC.
El volante de contención Jack Jean-Baptiste, quien estuvo jugando a préstamo en Real España, finalmente regresará al Olimpia, dueño de su ficha.
"Tocará espera su evolución, esperamos contar con él", dijo el presidente Daniel Otero, presidente de Marathón.
El delantero brasileño John Kleber de Oliveira renovará con Motagua y en las próximas horas será anunciado.
Carlos "Zapatilla" Mejía, quien tenía contrato, decidió por fin a su paso por Motagua.
El extremo izquierdo Jesús Batiz, quien fue dado de baja del Cartaginés, fue el primer fichaje de Motagua anunciado este viernes 29 de mayo.
Valerio Marinacci, lateral izquierdo o central nacido en Italia y con raíces hondureñas, fue anunciado como fichaje de Motagua.
Luego de su salida, Carlos "Mango" Sánchez encontró club y el lateral izquierdo jugará en Lobos UPNFM.
Motagua interesado en el joven delantero hondureño Nayrobi Vargas de 20 años que acaba de ser dado de baja por el Mainz Sub-23 de alemania, contó el periodista Julio Cruz.
Getsel Montes, defensor hondureño del campeón Herediano, renovará por tres torneos con el Team.
Francisco "Chelito" Martínez, mediocampista de Marathón, con acuerdo verbal para renovar con el Monstruo Verde.
Olimpia negó cualquier interés en Jhow Benavídez. Su presidente, Rafael Villeda, aseguró a TVC que es “totalmente falso” un posible fichaje del mediocampista.
El presidente del Olimpia informó que el club está buscando laterales izquierdos y delanteros en el exterior.
Pablo Lavallén tiene el contato de renovación por parte de la directiva de Marathón, pero el técnico argentino tomaría la decisión de no seguir.
Brian Farioli ya viajó a Argentina tras finalizar contrato con Marathón: "No se preocupen por eso marathones, tendrán y vendrán cosas positivas", sostuvo Daniel Otero, presidente verdolaga.
"No, completamente falso, no ha surgido ni su currículum, me sorprende que esto circule", sostuvo a TVC el presidente del Olimpia, Rafael Villeda.