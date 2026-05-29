Luis Enrique fuera del PSG: enorme patrimonio, su aliado secreto y el gran negocio

Luis Enrique quiere dar un golpe brutal al fútbol y convertirse en bicampeón de la Champions League, algo que solo el Real Madrid ha podido hacer en la época actual.
A sus 56 años, Luis Enrique vive su época dorada en los banquillos. Al mando del PSG desde julio de 2023, acaba de conquistar la Ligue 1 francesa y se prepara para disputar la final de la Champions League este 30 de mayo.
Este gran momento deportivo coincide con una excelente salud financiera. El asturiano ha sabido reinvertir las ganancias de su larga carrera, logrando que sus negocios den cada vez mejores frutos económicos.
Recientemente, el técnico tomó la decisión de nombrar a su esposa, Elena Cullell, como administradora única de su empresa principal. Hasta ahora, era el propio Luis Enrique quien ejercía este cargo de gestión.
El movimiento vino acompañado de una inyección de capital de más de 1,4 millones de euros. Con esta notable aportación, el capital total de la sociedad se ha elevado hasta alcanzar los 2,2 millones de euros.
Además, la compañía ha dejado atrás su antiguo nombre, Patrimonial Lupasi S.L. A partir de ahora, la entidad operará en el mercado bajo la denominación de Lupasi Gestión Empresarial S.L.
Junto al cambio de nombre, la empresa ha ampliado su enfoque comercial. Ya no solo se dedicará al sector inmobiliario, sino también a la asistencia técnica y a la gestión de valores mobiliarios.
A pesar de la diversificación, el músculo inmobiliario de la firma sigue siendo impresionante. Actualmente, la sociedad acumula activos en propiedades y terrenos valorados en unos 27 millones de euros.
La mayor parte de estas valiosas inversiones se concentra en la provincia de Barcelona. Allí destacan terrenos de gran tamaño en Begues y una promoción de viviendas de auténtico lujo en Gavá.
El mapa de sus propiedades se extiende también por zonas exclusivas de Castelldefels, Sitges y la propia Barcelona. Fuera de Cataluña, poseen inmuebles en Ibiza y en el idílico Valle de Arán.
La gestión de este patrimonio queda en manos expertas, ya que Elena Cullell es licenciada en Económicas. Formada en la Universidad de Barcelona y en Estados Unidos, cuenta con un gran instinto para los negocios.
Elena pertenece a una conocida familia catalana, al ser hija del empresario de la peletería Francesc Cullell. Su sólida preparación académica y su experiencia garantizan el buen rumbo del negocio familiar.
La pareja se conoció en el año 1996 y consolidó su amor en el altar tan solo un año después. Desde entonces, han formado un equipo inseparable tanto en la vida personal como en la profesional.
El matrimonio tuvo tres hijos: Pacho, Sira y la pequeña Xana, quien lamentablemente falleció en 2019. El recuerdo de la menor sigue muy presente en el corazón de toda la familia.
Los dos hijos mayores heredaron la pasión deportiva de su padre. Pacho, de 28 años, compite en jiu jitsu internacional, mientras que Sira, de 26, destaca en el equipo nacional de hípica.