Seis nacionalidades: Mundialistas que jugaron en la Liga Nacional de Honduras

Jorge Lino Romero - Delantero paraguayo que disputó el Mundial de Suecia 1958 con Paraguay. Jugó tres partidos y marcó dos goles. Después hizo carrera en Centroamérica y jugó para Marathón en el torneo 1968-1969 pero solo anotó un gol, el 7 abril de 1968 en San Pedro Sula en el triunfo del club verde 4-2 sobre el Atlético Español.