Seis nacionalidades: Mundialistas que jugaron en la Liga Nacional de Honduras

Conocé a todos los mundialistas con otras selecciones que jugaron una Copa del Mundo y fueron parte de Liga Nacional de Honduras.
Adolfo Machado - El zaguero panameño fue parte del fútbol hondureño antes de ser mundialista en Rusia 2018.
El zaguero jugó en 2009 con el Marathón. Su paso fue aceptable por los verdolagas.
Jonathan Bornstein - Había sido uno de los últimos mundialistas con otra selección que había venido a jugar a la Liga Nacional de Honduras.
El defensa estadounidense llegó al CDS Vida en el 2023 y ahí se retiró. Jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 con Estados Unidos.
Carlos “Gullit” Peña - El jugador mexicano de reciente paso por la Liga Nacional de Honduras fue mundialista con los aztecas en Brasil 2014.
El Gullit fue parte de la Selección de México en el Mundial de Brasil 2014. Su paso por Honduras fue con más pena que gloria con la camiseta del Vida.
José Calderón - El portero panameño fue parte del Platense y de Marathón en Honduras.
El espigado guardameta fue mundialista con Panamá en Rusia 2018. Fue el suplente de Jaime Penedo.
Jorge Lino Romero - Delantero paraguayo que disputó el Mundial de Suecia 1958 con Paraguay. Jugó tres partidos y marcó dos goles. Después hizo carrera en Centroamérica y jugó para Marathón en el torneo 1968-1969 pero solo anotó un gol, el 7 abril de 1968 en San Pedro Sula en el triunfo del club verde 4-2 sobre el Atlético Español.
Luis Ovalle - Era el tercer panameño con pasado en Honduras que tuvo el placer de jugar una Copa del Mundo. Lo hizo, obviamente, con su país en Rusia 2018.
Ovalle tuvo un gris paso por el Olimpia de Honduras en el mismo 2018.
Luis Ramírez ‘Pelé’ Zapata - Es un exfutbolista salvadoreño que fue parte del Platense en la década de los 80’s. Jugaba de delantero.
Zapata es el único jugador de El Salvador en anotar goles en Mundiales. Lo hizo en la paliza 10-1 ante Hungría en el Mundial de España 1982.
Steven Bryce - El futbolista costarricense vino a Honduras para ser parte del Marathón y de Motagua entre 2007 y 2008.
Steven Bryce fue mundialista con Costa Rica en Corea y Japón 2002.