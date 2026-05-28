Uno del Madrid y 9 no repiten de Qatar: ausencias de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni no los quiere ver: Argentina y las dolorosas ausencias que tendrá en el Mundial 2026.
Ángel Di María. El histórico extremo decidió ponerle fin a su etapa en la selección tras conquistar la Copa América 2024. Aunque atraviesa un gran presente con Rosario Central, el “Fideo” dejó claro desde el inicio que no habría marcha atrás en su decisión y cerró definitivamente su ciclo con la Albiceleste.
Franco Armani. Otro campeón del mundo que ya no estará es el arquero de River Plate, quien también se retiró de la selección después de la Copa América y, además, ha sufrido constantes problemas físicos durante el 2026, situación que lo dejó prácticamente sin actividad en gran parte de la temporada.
Juan Foyth- La baja de Juan Foyth golpeó fuerte al cuerpo técnico argentino. Scaloni valora mucho su capacidad para jugar en distintas posiciones de la defensa, pero el futbolista del Villarreal sufrió una grave rotura del tendón de Aquiles que lo mantendrá varios meses fuera de competencia.
Paulo Dybala tampoco logró regresar a la consideración de Scaloni. Luego de quedar fuera de la Copa América 2024, “La Joya” nunca volvió a entrar en una convocatoria importante y las múltiples lesiones que sufrió en la última temporada terminaron alejándolo definitivamente del Mundial.
Germán Pezzella tampoco consiguió un lugar definitivo en la lista. El defensor de River había perdido continuidad y terminó quedando relegado frente a otras opciones defensivas que convencieron más al entrenador.
Alejandro “Papu” Gómez. Su situación viene marcada desde hace tiempo. Tras Qatar 2022 se distanció completamente del grupo campeón y posteriormente recibió una sanción por dopaje positivo. Actualmente milita en el Padova de la Serie B italiana, muy lejos del radar de la selección.
Ángel Correa es otro de los campeones del mundo ausentes. El atacante dejó el Atlético de Madrid para fichar con Tigres de México en 2025 y, desde su llegada a la Liga MX, perdió terreno dentro de la selección argentina.
Marcos Acuña también quedó fuera en el último corte. El lateral había aparecido en la prelista de Scaloni, pero finalmente no logró meterse entre los elegidos para el Mundial.
Guido Rodríguez. El mediocampista estuvo considerado entre los 55 jugadores iniciales, aunque su ausencia terminó siendo esperable debido a que llevaba varias convocatorias sin formar parte del equipo nacional.
Además de los campeones del mundo, se suman otras bajas vitales. Uno de los casos más impactantes es el de Alejandro Garnacho. El joven atacante del Manchester United era visto como una de las grandes promesas del fútbol argentino, pero su irregularidad, sumada a la enorme competencia ofensiva, terminó dejándolo fuera del listado definitivo.
Entre las ausencias que más llaman la atención aparece Marcos Senesi. El defensor venía siendo seguido de cerca por Scaloni gracias a sus buenas actuaciones en Europa, pero las lesiones y la fuerte competencia en la zaga central terminaron dejándolo fuera de la convocatoria final.
Máximo Perrone también se quedó sin Mundial. El mediocampista surgido en Vélez era considerado una apuesta a futuro para Scaloni, aunque todavía no logró consolidarse plenamente dentro del seleccionado mayor.
Matías Soulé Otro talento joven que quedó al margen fue Matías Soulé. El extremo tuvo buenos momentos en Europa y era seguido de cerca por Scaloni, aunque finalmente no logró convencer lo suficiente para entrar en la lista final.
Emiliano Buendía tampoco logró consolidarse dentro del proceso mundialista. A pesar de su talento y capacidad ofensiva, las lesiones y la irregularidad en los últimos años impidieron que pudiera ganarse un espacio fijo en la Albiceleste.
Gianluca Prestianni, otra de las grandes promesas del fútbol argentino. El atacante dejó destellos importantes en sus primeros años como profesional, pero todavía parece estar en una etapa de crecimiento y proyección pensando más en el futuro que en el presente inmediato de la selección.
Finalmente aparece la ausencia de Franco Mastantuono por el enorme potencial que ha mostrado. El juvenil de River es considerado una de las grandes joyas del fútbol argentino, pero el cuerpo técnico optó por llevar futbolistas con más experiencia para una cita de máxima exigencia.
La estrella del Real Madrid no logró convencer a Scaloni y tendrá que apoyar a su selección desde la televisión. Además, se suma a Trent, Carreras, Pitarch, Camavinga, Rodrygo, Gonzalo García, Fran García, Huijsen y Carvajal, como jugadores del Madrid que no van al Mundial.