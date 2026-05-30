¡Honduras en shock! La drástica decisión de Agustín Auzmendi con Cecilia García

Hermosa modelo hondureña recibió este sábado 30 de mayo una romántica propuesta de matrimonio por parte de famoso goleador sudamericano.
La bella chica hondureña fue coronada Miss Grand Honduras 2024. Posteriormente renunció a dicha coronación.
Además de ser reina de belleza, ha participado como modelo en diferentes eventos.
Cecilia García es la chica hondureña que ha recibido este sábado 30 de mayo una propuesta de matrimonio.
El exgoleador de Motagua, Agustín Auzmendi, vive uno de los mejores momentos de su vida junto a la hondureña Cecilia García.
La pareja se convirtió en una de las más populares entre los aficionados del fútbol hondureño desde que hicieron pública su relación en 2024.
La historia de amor comenzó cuando Auzmendi brillaba con Motagua y rápidamente llamó la atención en redes sociales.
Ambos confirmaron su noviazgo mediante publicaciones en Instagram, donde mostraron varios momentos juntos.
Cecilia García es una reconocida modelo e influencer hondureña que también destacó en certámenes de belleza.
Con el paso de los meses, la relación se fortaleció y Cecilia se convirtió en una de las principales acompañantes del delantero argentino.
La pareja realizó viajes dentro y fuera de Honduras mientras Auzmendi continuaba destacando como goleador en Godoy Cruz y ahora Gimnasia y Esgrima.
En enero de 2025 sorprendieron a sus seguidores al anunciar que estaban esperando a su primera hija.
Ahora tienen una linda familia con la bella Emma, su hija.
Agustín Auzmendi regresó hace unos días a Honduras de vacaciones y en las últimas horas sorprendió a todos.
El futbolista argentino Agustín Auzmendi le pidió matrimonio a su bella pareja Cecilia García.
Las postales del momento se comenzaron a viralizar rápidamente en redes sociales.
Amigas y familiares de la pareja estuvieron presentes en la pedida de mano.
Agustín Auzmendi eligió Honduras para hacerle la propuesta de matrimonia a Cecilia. Ella dijo "Sí, acepto".
Cecilia ha revelado que fue ella quien tomó la iniciativa para conocer a Auzmendi y ha descrito su relación como una historia que avanzó muy rápido desde el principio. Ambos suelen mostrar apoyo mutuo tanto en la carrera deportiva del delantero como en los proyectos personales de la modelo hondureña.
Actualmente, Auzmendi continúa su carrera profesional en Argentina mientras forma una familia junto a Cecilia García y su hija Emma, manteniendo un fuerte vínculo con Honduras, país donde comenzó su historia de amor.