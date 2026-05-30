Mbappé tomó venganza y la sorpresa del top 5: así cerró la tabla de goles de la Champions

Este sábado 30 de mayo se disputó la final de la Champions League 2025-2026 y así quedó la tabla de goleadores.
22. Michael Olise (Bayern Múnich) - El francés se despidió de la Champions League en semifinales ante el PSG y se quedó con 5 goles en la tabla de goleadores.
21. Marcus Rashford (FC Barcelona) -- El inglés tuvo grandes aportaciones para los azulgranas y dijo adiós en cuartos de final. Cerró la temporada con 5 tantos.
20. Vinicius (Real Madrid) - El brasileño no pasó de los cuartos de final de la Champions con el equipo y se despidió de la temporada con 5 anotaciones.
19. Viktor Gyökeres (Arsenal) -- El delantero sueco llegó a la final de Champions League ante el PSG, pero no pudo marcar. Se quedó con 5 goles en la temporada.
18. Desiré Doué (PSG) -- El talentoso juvenil francés fue titular ante el Arsenal en la final, pero también se fue en blanco. Cerró la temporada con 5 anotaciones.
17. Balogun (Mónaco) -- El estadounidense no pasó a las siguientes rondas de la Champions con su equipo, pero registró en la campaña 5 tantos.
16. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- La joven estrella azulgrana llegó hasta los octavos de final con el Barcelona y hasta esa fase registró 6 tantos en la temporada.
15. Vitinha (PSG) -- El portugués también fue titular en la final de Champions ante Arsenal, pero no pudo anotar. Cerró la temporada con 6 goles.
14. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego llegó hasta las semifinales con los colchoneros y logró sumar 6 tantos a lo largo de la campaña.
13. Gabriel Martinelli (Arsenal) -- Fue titular ante el PSG en la Gran final de la Champions League y se fue en blanco. Se quedó con 6 tantos en la campaña.
12. Hauge (Bodo/Glimt) -- El equipo noruego fue la sorpresa en la campaña y Hauge fue uno de sus protagonistas tras marcar 6 tantos en la Champions.
11. Fermín López (FC Barcelona) -- El juvenil también firmó una gran temporada y dejó 6 anotaciones en su registro en Champions League.
10. Harvey Barnes (Newcastle) -- Fue otro de los goleadores de la temporada que cerró su participación con 6 anotaciones.
9. Osimhen (Galatasaray) -- El nigeriano logró avanzar de rondas en la Champions y pudo registrar 7 tantos para quedarse en el Top de la tabla de goleadores.
8. Luis Díaz (Bayern Múnich) -- El colombiano firmó una enorme temporada con los bávaros y colaboró con 6 goles en la temporada.
7. Erling Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego no tuvo su mejor temporada en la Liga de Campeones, pero se metió entre los mejores de la Champions. Dejó 8 goles durante su participación.
5. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano fue titular en la final de Champions, pero se fue en blanco. Cerró la temporada con 10 anotaciones.
4. Anthony Gordon (Newcastle) -- El atacante fue una de las sorpresas en la tabla de goleadores y registró 10 anotaciones, pese a quedarse en la fase de octavos de final.
3. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino tuvo una gran cuota goleadora en la Champions League y llegó hasta las semifinales con su equipo. Se quedó con 10 tantos.
2. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El delantero inglés llegó hasta las semifinales con los bávaros y cerró la temporada con 14 anotaciones.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés quedó eliminado en los cuartos de final y pese a ello, no le arrebataron el liderato. Mbappé ganó como máximo goleador con 15 anotaciones en la temporada.