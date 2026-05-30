Fiestón en Budapest por el PSG-Arsenal en la gran final de la Champions

El tremendo ambiente que se vive en el Puskás Arena por la gran final de la Champions League que disputan el PSG y Arsenal.
La final de la Champions League 2025-26 se disputa este sábado en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría) y la 'Orejona' ya luce en el inmueble, esperando si se la vuelve a llevar el PSG o Arsenal da la gran sorpresa.
Miles de aficionados del conjunto inglés se desplazaron durante esta semana desde Londres hasta Budapest para acompañar al equipo en una tarde que puede ser histórico. Tienen la gran oportunidad de conquistar su primera Copa de Europa.
Tras exactamente 20 años de espera y amargura, los 'Gunners' dirigidos por Mikel Arteta han vuelto a clasificarse a la máxima cita europea e intentarán alzar la primera 'Orejona' de su historia.
El Arsenal no había regresado a una final de Champions desde 2006, cuando la perdió contra el Barcelona tras sufrir una remontada (1-2) en el Stade de France de París. La ilusión esta tarde está intacta entre sus seguidores luego de ganar la Premier League y este es el ambiente que viven en las afueras del recinto.
Sin embargo, la misión del Arsenal no es nada fácil. Enfrente tendrá a un equipo parisino que, con el empuje de sus miles de aficionados que también ya se encuentran en el Puskás Aréna, buscarán firmar el bicampeonato en el máximo torneo de clubes.
Así llegaba el PSG encabezado por Ousmane Dembélé al estadio donde hoy podría levantar por segunda temporada consecutiva el título de la Champions League. El 'Mosquito' es la arma más peligros de Luis Enrique en el ataque.
Por su parte, Declan Rice es una pieza fundamental del mediocampo del Arsenal. A lo largo de la campaña europea, ha destacado por su precisión de pase, su despliegue físico y actuaciones memorables que han acercado al club londinense al título continental.
El defensa italiano Riccardo Calafiori tendrá una complicada tarea en intentar frenar el ataque del cuadro parisino que además de Dembélé cuanta con Kvaratskhelia y Desiré Doué.
El saludo de Luis Enrique a los hinchas del PSG que llegaron al Puskás Aréna durante el calentamiento del equipo. El técnico asturiano sueña con conseguir la tercera Champions de su carrera.
Cabe recordar que Luis Enrique conquistó su primer título europeo con el Barcelona en 2015 y luego esperó una década para conseguirlo con el PSG. Esta tarde está a las puertas de repetirlo por segundo año al hilo.
Rafael Benitez, actualemente sin equipo, y Edin Terzic, que dirigirá al Athletic Club a partir del próximo curso, están presentes en la final de la Champions League y compartieron un pequeño diálogo.
Los delanteros brasileños Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli tomándose una fotografía con su compatriota Gilberto Silva, que también tuvo su paso por los 'Gunners' hace un tiempo y estará apoyándolos desde los palcos.
El Puskás Aréna es el estadio nacional de fútbol de Hungría, ubicado en el distrito 14 de Budapest. Tiene capacidad para más de 67.000 espectadores y está construido en el mismo lugar que el antiguo Estadio Ferenc Puskás, conservando algunos elementos históricos.
Todos quieren un recuerdo de la más deseada, que hoy podría irse nuevamente a París o estar por primera vez en las vitrinas del Arsenal.