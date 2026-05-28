Nasry Asfura promete apoyo a Shin Fujiyama para construir escuelas

De acuerdo con lo explicado por Shin Fujiyama , la propuesta presentada al gobierno consiste en establecer un mecanismo de apoyo conjunto donde cada lempira recaudado por la fundación o por la ciudadanía sea igualado por el Estado . El creador de contenido japonés detalló que este modelo de “matching donation” busca incentivar la participación colectiva y acelerar la meta de construir hasta mil escuelas en diferentes sectores del país.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió en Tegucigalpa con el creador de contenido japonés Shin Fujiyama y le prometió apoyo institucional para proyectos educativos. Según relató el propio Fujiyama, el mandatario escuchó la propuesta de impulsar un sistema de donaciones “lempira por lempira” para la construcción de escuelas, aunque reconoció que la situación económica nacional genera dificultades para asumir ese compromiso de inmediato.

Shin Fujiyama explicó además que, aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre el programa “lempira por lempira”, el gobierno hondureño sí mostró disposición de colaborar con algunos proyectos inmediatos relacionados con la educación. Según comentó el japonés, las conversaciones dejaron una puerta abierta para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre las autoridades y las organizaciones ciudadanas.

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Entre los acuerdos alcanzados, el Ejecutivo realizó una transferencia económica destinada a la construcción de un aula educativa. Asimismo, se comprometió a entregar pupitres y pizarras a varios centros escolares de Honduras. “La transferencia de esa donación ya fue realizada a las cuentas de la fundación”, manifestó Fujiyama luego del encuentro sostenido con el presidente y la primera dama.

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El activista japonés ha ganado reconocimiento en Honduras gracias a su ambicioso proyecto de levantar 1.000 escuelas en zonas rurales y comunidades históricamente olvidadas. Su iniciativa tiene como objetivo reducir las brechas educativas y combatir el abandono estatal que afecta a miles de niños y jóvenes en distintas regiones del país.

La organización Students Helping Honduras (SHH), fundada por Shin Fujiyama junto a su hermana Cosmo Fujiyama, se ha consolidado como una de las entidades más influyentes en materia educativa en Centroamérica.