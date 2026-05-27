Flick toma drástica decisión: le pidió salir del Barça porque no volverá a jugar

Hansi Flick planifica la plantilla de la próxima temporada y uno tiene la puerta de salida. El DT ya le habría comunicado que lo mejor para su carrera es buscar protagonismo en otro sitio y no estancar su carrera.
Tras conseguir su segunda Liga Española de forma consecutiva, el técnico Hansi Flick decidió renovar su contrato hasta junio de 2028 con el Barcelona, pero entre sus condiciones le ha pedido al club la salida de un jugador que no entra en sus planes.
El entrenador alemán ha querido ser totalmente sincero y transparente con un futbolista del primer equipo, con el que comparte una excelente relación, pero entiende que no tiene lugar en el once titular y no quiere frenar su progeso.
De acuerdo con los reportes de la prensa catalana, Marc Casadó parecía uno de esos jugadores que podían crecer dentro del proyecto azulgrana, pero la realidad es que nunca logró consolidarse y tienen las puertas abiertas para dejar el Camp Nou.
El canterano fue una pieza indispensable durante el primer tramo de la campaña antrior, en la que se benefició por la plaga de lesiones que había en el centro del campo, y sorprendió con sus maravillosas actuaciones.
El problema es que las cosas han cambiado de manera radical en tan solo un año, ya que durante esta temporada se ha tenido que conformar con un rol claramente más secundario.
La elevada competencia que existe dentro del equipo le ha cerrado las puertas de las alineaciones. El futbolista siempre ha tenido que esperar su oportunidad desde el banquillo, una situación que no desea repetir de cara al siguiente curso.
El paso de los meses ha dejado una realidad mucho más dura, ya que Flick no le ha dado el papel que esperaba y sus minutos se han reducido hasta el punto de abrir un debate serio sobre su futuro.
El técnico blaugrana ha sido totalmente sincero con el internacional español, a quien le ha dejado muy claro que su situación no mejorará en caso de continuar su carrera en el Camp Nou.
Casadó puede ser una pieza muy útil, y tiene espacio en sus planes, gracias a su polivalencia y su actitud. Pero si lo que busca es jugar con asiduidad, queda claro que lo mejor que puede hacer el mediocampista es marcharse y probar suerte en otro lugar donde pueda tener un papel mucho más protagonista.
Según publica El Nacional, es uno de los principales candidatos a estar entre los "sacrificios" que puede llevar a cabo el Barcelona para traer refuerzos. Los planes de la insitución solo pasan por venderlo.
La citada fuente remarca que la dirección deportiva, gestionada por Deco, lo ha colocado en el mercado de verano y esperan recibir al menos unos 30 millones de euros por su traspaso.
Casadó disputó un total 981 minutos durante temporada en LaLiga que se reparten en 24 partidos. Solo tiene una asistencia y no logró marca al menos un tanto.
Tras ser una de las revelaciones del Barcelona en la campaña 2024-25, donde conquistó el triplete nacional, el protagonismo del volante de 22 años disminuyó notablemente en la temporada que acaba de finalizar.
Aunque Casadó ha expresado públicamente su deseo de triunfar como azulgrana, la necesidad de tener minutos habituales lo está obligando a evaluar su futuro fuera de la institución catalana.
Diego Simeone es uno de sus principales admiradores y el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ya ha mantenido conversaciones formales con Joan Laporta para reactivar el interés por el jugador.Clubes como el Chelsea, Tottenham, Bournemouth y el Como italiano también han sondeado el entorno de Casadó.