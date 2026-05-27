Escándalo sacude a la Selección de Costa Rica: balazos y jugadores separados

Lo de la Selección de Costa Rica es un escándalo: tres futbolistas ticos fueron separados a días de los amistosos ante Colombia e Inglaterra.
La Selección de Costa Rica inició el lunes su preparación de cara a los amistosos internacionales ante Colombia e Inglaterra. Ambos encuentros servirán como parte del nuevo proceso que vive el combinado tico.
El conjunto costarricense quedó fuera de la Copa del Mundo de 2026 y ahora apunta a una reconstrucción deportiva. El proyecto es liderado por el entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista pensando en el Mundial de 2030.
Para esta fecha FIFA, el estratega sudamericano convocó inicialmente a un grupo de 28 futbolistas. Hasta el momento, el cuerpo técnico no ha anunciado reemplazos para las recientes bajas.
La concentración tomó un giro inesperado luego de que tres jugadores fueran separados del plantel nacional. Los involucrados fueron Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal.
La Federación Costarricense de Fútbol tomó la decisión tras vincular a los futbolistas con hechos violentos. El incidente ocurrió en las afueras de un bar ubicado en el sector este de San José.
De acuerdo con reportes de medios costarricenses, Alejandro Bran estuvo involucrado directamente en el problema. Todo habría sucedido durante la madrugada del lunes, horas antes del primer entrenamiento.
Las autoridades investigan lo ocurrido cerca de un establecimiento nocturno en Montes de Oca. El vehículo del mediocampista recibió varios impactos de bala tras un altercado.
Versiones de prensa indican que el problema inició luego de una discusión con otro grupo de personas. Posteriormente, el automóvil del jugador terminó dañado por múltiples disparos.
A primera hora del martes, la Federación confirmó la salida de Alejandro Bran de la concentración. El futbolista pertenece actualmente al club Alajuelense del fútbol costarricense.
Más tarde, la FCRF también anunció la exclusión de Kenneth Vargas y Warren Madrigal. Este último milita en el Nashville SC de la MLS y comparte equipo con Andy Najar.
La Federación explicó mediante un comunicado que la medida responde a normas internas disciplinarias. Según el organismo, todos los seleccionados deben cumplir los mismos lineamientos.
“La disciplina y el respeto son fundamentales”, señaló la Federación Costarricense en su pronunciamiento. Además, recordaron la responsabilidad que implica representar al país internacionalmente.
El escándalo ocurrió justo antes del inicio de los entrenamientos bajo el mando de Batista. Costa Rica enfrentará a Colombia en Bogotá y posteriormente jugará contra Inglaterra en Estados Unidos.
Por otro lado, Alajuelense también reaccionó rápidamente tras conocerse la polémica. El club decidió separar temporalmente a Bran y Kenneth Vargas de la institución.
La directiva rojinegra informó que la decisión fue tomada tras analizar lo sucedido. El club aseguró que actuó respetando los principios y reglamentos internos de la organización.
Hasta ahora no existe confirmación oficial de que Kenneth Vargas estuviera junto a Bran en el incidente. Sin embargo, el extremo sí participó en el entrenamiento de la Selección durante la mañana del martes.
Alejandro Bran ya había protagonizado anteriormente otros episodios disciplinarios con su club. En marzo fue sancionado después de un disturbio ocurrido en el complejo donde reside.