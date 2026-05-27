¿Se va de Tigres? Gignac no se retira y el sorpresivo destino a sus 40 años

La continuidad del ariete francés en los Tigres es una incógnita y podría dar el bombazo a partir de junio. Revelaron el club que estaría muy cerca de concretar su incorporación.
A tan solo tres días para que los Tigres disputen la final de la Champions de Concacaf contra Toluca, surge impactante información sobre el futuro de André-Pierre Gignac. El delantero francés estaría viviendo sus últimas semanas en el fútbol mexicano desde su llegada en 2015.
Sin ninguna intención de retirarse, el atacante de 40 años termina contrato el 30 de junio y la entidad regiomontana le comunicó que no desea renovarlo, porque consideran que su ciclo ya habría terminado.
A cambio, los altos mandos del club le ofrecieron un puesto en la directiva, junto a Gerardo Torrado, pero el veterano futbolista continúa sin responderles, y peor áun, cortó toda comunicación con los dirigentes.
Gignac siente que la dirigencia felina lo está retirando sin su consentimiento, por lo que estaría dispuesto a realizar un tremendo sacrificio para demostrar que todavía tiene el nivel necesario e intentar quedarse.
Vladimir García, periodista de TUDN, desliza que el delantero se encuentra a disposición de sacrificar su salario con tal de seguir luciendo la camiseta de los Tigres de cara a la próxima temporada.
No obstante, el equipo mexicano le habría dado una respuesta negativa a Gignac, por lo que el francés podría dejar la institución, continuar su carrera fuera de México y con el club menos pensado.
El goleador fue colocado en Pachuca, quien ha mostrado interés desde que se conoció que Tigres no desea renovarlo. Pero Gignac tomaría otro camino y tendría la posibilidad de marcharse a la MLS de Estados Unidos.
Diego Armando Medina, periodista de TUDN y Multimedios Deportes, aseguró que Gignac podría reforzar el ataque del Orlando City. El delantero llegaría con la carta de libertad bajo el brazo al club norteamericano.
La citada fuente informó en 'RG La Deportiva' que Gignac no continuará en Tigres ni aunque gane la final de la Champions de Concacaf, y que tendría sus maletas listas para probar suerte en la liga estadounidense.
"Gignac está muy cerca de cerrar su llegada al Orlando City de la MLS", adelantó Diego Armando Medina. Según el reporte, la decisión estaría prácticamente tomada y el atacante no continuaría con los felinos incluso si se corona el sábado ante Toluca.
Gignac podría reencontrarse en el Orlando City con su excompañero en la selección, Antoine Griezmann. El 'Príncipito' ya se despidió del Atlético de Madrid tras finalizar la temporada en España y luego se unirá a los 'Leones'.
Griezmann firmó un contrato como Jugador Franquicia que lo vincula al club estadounidense inicialmente hasta la temporada 2027-28, con opción a extenderlo un año más.
Griezmann y Gignac podrían formar la dupla ofensiva del Orlando City si se confirma la llegada del 'Bomboro'.
Gignac percibe un salario aproximado de 5 millones de dólares anuales en Tigres, una cifra que lo mantiene como el futbolista mejor pagado de la Liga MX y que podría igualar el cuadro de la MLS para llevárselo gratis.
El atacante presume con Tigres 5 títulos de Liga MX, 4 Campeón de Campeones, 1 Champions de Concacaf y 2 Campeones Cup. Es el goleador histórico del club superando los 220 tantos entre todas las competiciones.