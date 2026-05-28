Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado

El Barça desata la locura en el mercado: tras cerrar el fichaje exprés de Anthony Gordon, Deco ya negocia las incorporaciones.
El Barcelona sigue acelerando en el mercado de fichajes y, una vez cerrada la contratación de Anthony Gordon (Newcastle), a falta de oficialidad, ahora fija sus objetivos en Julián Alvarez (Atlético de Madrid) y en Bernardo Silva, que ha finalizado su vinculación con el Manchester City.
Gordon está previsto que llegue a Barcelona a primera hora de la tarde para pasar la revisión médica, previa a su firma para las próximas cinco temporadas.
Su fichaje, fraguado hace unos meses, se ha concretado en tiempo récord, ya que tres días después de cerrado el campeonato, el Barça ha conseguido el primer refuerzo para el próximo curso.
En paralelo, el director deportivo barcelonista, Anderson da Souza 'Deco', ya ha empezado a embastar la próxima operación: la posible llegada de Julián Alvarez.
En la noche del miércoles ya hubo una primera reunión con el entorno del jugador para avanzar en las posturas.
Según algunas informaciones, el club catalán ya conoce de primera mano la voluntad del argentino de jugar el próximo curso en el Barça.
Sin embargo, todo está pendiente de que los clubes puedan ponerse de acuerdo en una operación que se adivina muy complicada.
El de Calchín (provincia de Córdoba) es el favorito para ocupar la posición que ha dejado Robert Lewandowski, un deseo expreso del presidente electo Joan Laporta.
No obstante, el delantero tiene una cláusula prohibitiva, en torno a los 500 millones de euros (unos 581 millones de dólares).
Pese a las diferencias económicas existentes, desde el Barcelona no desean que las conversaciones se alarguen, aunque algunas fuentes consultadas por EFE no prevén que se desarrollen tan rápido como en el caso de Gordon.
En las oficinas del Spotify Camp Nou esperan que, en un sentido o en otro, el asunto se resuelva antes del inicio del Mundial (11 de junio).
La idea del club catalán es cerrar lo más rápido las contrataciones previstas antes de la cita mundialista, en la que Argentina defiende el título logrado en Catar 2022, ya que una eventual gran actuación en ella distorsionaría el mercado.
Todo ello se debe a que el músculo financiero de la entidad catalana, muy alicaído en los últimos años, mejorará ostensiblemente, ya que desde el Barcelona se prevé que podrá volver a operar con normalidad en el mercado y entrar en la regla 1:1.
Para ello necesita cerrar este último ejercicio en positivo, ingresar unos 30 millones de euros (unos 35 millones de dólares) restantes en los asientos VIP del estadio y cerrar alguna salida en el mercado, siendo la más factible la de Ansu Fati, mientras que la liberación de masa salarial procedente de la marcha de Robert Lewandowski ha supuesto un gran alivio para las arcas de la entidad azulgrana.
¡El traspaso de Bernardo Silva al Barcelona está al 90% hecho! Hansi Flick y el Barça han aprobado la incorporación, mientras que Bernardo está loco por unirse al club.
Jorge Mendes y el Barcelona están planeando una reunión la próxima semana, con el traspaso de Bernardo Silva como tema principal de discusión. Podría ser la reunión en la que se cierren todos los detalles finales.
Bernardo Silva pide 4 millones de euros netos al año (8 millones de euros brutos al año), menos de lo que ganaba en el Manchester City, y está dispuesto a reducir aún más su salario para que el movimiento se haga realidad.