Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado

Para ello necesita cerrar este último ejercicio en positivo, ingresar unos 30 millones de euros (unos 35 millones de dólares) restantes en los asientos VIP del estadio y cerrar alguna salida en el mercado, siendo la más factible la de Ansu Fati, mientras que la liberación de masa salarial procedente de la marcha de Robert Lewandowski ha supuesto un gran alivio para las arcas de la entidad azulgrana.