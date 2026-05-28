  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Internacional

Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado

La entidad azulgrana busca blindar a sus nuevos cracks antes del inicio del Mundial.

28 de mayo de 2026 a las 06:30
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
1 de 18

El Barça desata la locura en el mercado: tras cerrar el fichaje exprés de Anthony Gordon, Deco ya negocia las incorporaciones.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
2 de 18

El Barcelona sigue acelerando en el mercado de fichajes y, una vez cerrada la contratación de Anthony Gordon (Newcastle), a falta de oficialidad, ahora fija sus objetivos en Julián Alvarez (Atlético de Madrid) y en Bernardo Silva, que ha finalizado su vinculación con el Manchester City.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
3 de 18

Gordon está previsto que llegue a Barcelona a primera hora de la tarde para pasar la revisión médica, previa a su firma para las próximas cinco temporadas.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
4 de 18

Su fichaje, fraguado hace unos meses, se ha concretado en tiempo récord, ya que tres días después de cerrado el campeonato, el Barça ha conseguido el primer refuerzo para el próximo curso.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
5 de 18

En paralelo, el director deportivo barcelonista, Anderson da Souza 'Deco', ya ha empezado a embastar la próxima operación: la posible llegada de Julián Alvarez.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
6 de 18

En la noche del miércoles ya hubo una primera reunión con el entorno del jugador para avanzar en las posturas.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
7 de 18

Según algunas informaciones, el club catalán ya conoce de primera mano la voluntad del argentino de jugar el próximo curso en el Barça.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
8 de 18

Sin embargo, todo está pendiente de que los clubes puedan ponerse de acuerdo en una operación que se adivina muy complicada.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
9 de 18

El de Calchín (provincia de Córdoba) es el favorito para ocupar la posición que ha dejado Robert Lewandowski, un deseo expreso del presidente electo Joan Laporta.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
10 de 18

No obstante, el delantero tiene una cláusula prohibitiva, en torno a los 500 millones de euros (unos 581 millones de dólares).
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
11 de 18

Pese a las diferencias económicas existentes, desde el Barcelona no desean que las conversaciones se alarguen, aunque algunas fuentes consultadas por EFE no prevén que se desarrollen tan rápido como en el caso de Gordon.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
12 de 18

En las oficinas del Spotify Camp Nou esperan que, en un sentido o en otro, el asunto se resuelva antes del inicio del Mundial (11 de junio).
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
13 de 18

La idea del club catalán es cerrar lo más rápido las contrataciones previstas antes de la cita mundialista, en la que Argentina defiende el título logrado en Catar 2022, ya que una eventual gran actuación en ella distorsionaría el mercado.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
14 de 18

Todo ello se debe a que el músculo financiero de la entidad catalana, muy alicaído en los últimos años, mejorará ostensiblemente, ya que desde el Barcelona se prevé que podrá volver a operar con normalidad en el mercado y entrar en la regla 1:1.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
15 de 18

Para ello necesita cerrar este último ejercicio en positivo, ingresar unos 30 millones de euros (unos 35 millones de dólares) restantes en los asientos VIP del estadio y cerrar alguna salida en el mercado, siendo la más factible la de Ansu Fati, mientras que la liberación de masa salarial procedente de la marcha de Robert Lewandowski ha supuesto un gran alivio para las arcas de la entidad azulgrana.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
16 de 18

¡El traspaso de Bernardo Silva al Barcelona está al 90% hecho! Hansi Flick y el Barça han aprobado la incorporación, mientras que Bernardo está loco por unirse al club.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
17 de 18

Jorge Mendes y el Barcelona están planeando una reunión la próxima semana, con el traspaso de Bernardo Silva como tema principal de discusión. Podría ser la reunión en la que se cierren todos los detalles finales.
Tras Anthony Gordon: los 2 fichajes bomba con que Barcelona sacude el mercado
18 de 18

Bernardo Silva pide 4 millones de euros netos al año (8 millones de euros brutos al año), menos de lo que ganaba en el Manchester City, y está dispuesto a reducir aún más su salario para que el movimiento se haga realidad.
Cargar más fotos