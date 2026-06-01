Presentación de Alberth Elis en Marathón: Abrazos, lealtad y recuerdo de Orinson

El hondureño Alberth Elis fue anunciado y presentado este lunes 1 de junio como nuevo fichaje de Marathón. Fotos Neptalí Romero.
Marathón sorprendió a todos al llegar a un acuerdo con el delantero Alberth Elis, quien estaba como agente libre.
El delantero hondureño de 30 años tendrá su segunda camisa en la Liga Nacional de Honduras, el primero fue Olimpi.
El jugador ha estado inactivo desde hace 5 meses luego de su salida de su último club.
Alberth Elis fue dado de baja del Marítimo de la segunda división de Portugal el pasado 2 de febrero del 2026.
La Panterita estuvo en Honduras entrenando por su propia cuenta a la espera de las ofertas y le llegó la oficial.
Marathón apuesta por Alberth Elis para lo que se viene en la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana.
En su presentación oficial, llegó con el uniforme de la institución y ejecutó un lanzamiento penal.
La Panterita solamente disputó 48 minutos en 7 partidos con el Marítimo.
La directiva de Marathón anunció que desde el lunes pasados comenzaron a ejecutar el plan y el fichaje de Alberth Elis los ilusiona.
Marathón le rindió una gratificante bienvenida en su presentación oficial.
Alberth Elis añade a su trayectoria la camisa de Marathón, antes estuvo en Olimpia, Monterrey, Houston Dynamo, Boavista, Bordeaux, Stade de Brest y Marítimo.
El presidente Daniel Otero y el vicepresidente Arturo "Tuki" Bendaña dándole la bienvenida a Alberth Elis.
El gerente deportivo, Rolando "Rolin" Peña, en un fuerte abrazo con Alberth Elis.
Alberth Elis estuvo entrenando por cuenta propia y tiene la confianza de la directiva para lo que viene.
Alberth Elis resaltó que Marathón necesita el título y luchará por ello en este semestre.
El nombre de Orinson Amaya se mencionó durante la presentación de Alberth Elis con Marathón.
Esto se dio debido que hoy se cumplen seis meses de fallecido Orinson Amaya, quien murió el 1 de diciembre del 2025 por un paro cardiaco. Y que en su momento intentó fichar a la Panterito, cumpliendo hoy la nueva directiva lo que deseó el expresidente.
La familia de Alberth Elis estuvo presente en el estadio Yankel Rosenthal donde se llevó acabo la conferencia de prensa.
Alberth Elis es el fichaje bomba hasta los momentos para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.