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Presentación de Alberth Elis en Marathón: Abrazos, lealtad y recuerdo de Orinson

El hondureño Alberth Elis fue anunciado y presentado este lunes 1 de junio como nuevo fichaje de Marathón.

01 de junio de 2026 a las 16:46
Presentación de Alberth Elis en Marathón: Abrazos, lealtad y recuerdo de Orinson
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El hondureño Alberth Elis fue anunciado y presentado este lunes 1 de junio como nuevo fichaje de Marathón. Fotos Neptalí Romero.
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Marathón sorprendió a todos al llegar a un acuerdo con el delantero Alberth Elis, quien estaba como agente libre.
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El delantero hondureño de 30 años tendrá su segunda camisa en la Liga Nacional de Honduras, el primero fue Olimpi.
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El jugador ha estado inactivo desde hace 5 meses luego de su salida de su último club.
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Alberth Elis fue dado de baja del Marítimo de la segunda división de Portugal el pasado 2 de febrero del 2026.
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La Panterita estuvo en Honduras entrenando por su propia cuenta a la espera de las ofertas y le llegó la oficial.
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Marathón apuesta por Alberth Elis para lo que se viene en la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana.
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En su presentación oficial, llegó con el uniforme de la institución y ejecutó un lanzamiento penal.
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La Panterita solamente disputó 48 minutos en 7 partidos con el Marítimo.
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La directiva de Marathón anunció que desde el lunes pasados comenzaron a ejecutar el plan y el fichaje de Alberth Elis los ilusiona.
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Marathón le rindió una gratificante bienvenida en su presentación oficial.
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Alberth Elis añade a su trayectoria la camisa de Marathón, antes estuvo en Olimpia, Monterrey, Houston Dynamo, Boavista, Bordeaux, Stade de Brest y Marítimo.
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El presidente Daniel Otero y el vicepresidente Arturo "Tuki" Bendaña dándole la bienvenida a Alberth Elis.
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El gerente deportivo, Rolando "Rolin" Peña, en un fuerte abrazo con Alberth Elis.
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Alberth Elis estuvo entrenando por cuenta propia y tiene la confianza de la directiva para lo que viene.
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Alberth Elis resaltó que Marathón necesita el título y luchará por ello en este semestre.
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El nombre de Orinson Amaya se mencionó durante la presentación de Alberth Elis con Marathón.
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Esto se dio debido que hoy se cumplen seis meses de fallecido Orinson Amaya, quien murió el 1 de diciembre del 2025 por un paro cardiaco. Y que en su momento intentó fichar a la Panterito, cumpliendo hoy la nueva directiva lo que deseó el expresidente.
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La familia de Alberth Elis estuvo presente en el estadio Yankel Rosenthal donde se llevó acabo la conferencia de prensa.
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Alberth Elis es el fichaje bomba hasta los momentos para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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