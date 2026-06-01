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Argentina entre algodones: Los que no jugarán y otros en duda ante Honduras

Honduras y Argentina se medirán este sábado 6 de junio en el Kyle Field de College Station de Texas, Estados Unidos, previo al Mundial 2026.

01 de junio de 2026 a las 15:18
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Honduras y Argentina se medirán este sábado 6 de junio en el Kyle Field de College Station de Texas, Estados Unidos, previo al Mundial 2026.
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Gonzalo Montiel: Otro nombre que preocupa a Scaloni. Sufrió un desgarro grado 2 hace apenas 15 días con la camiseta de River y será exigido con el correr de las prácticas.

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Si no responde bien, podría cederle el lugar a Agustín Giay o Nicolás Capaldo, quienes viajaron para ser observados en los partidos preparatorios.

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Nicolás Paz: la contusión en la rodilla izquierda sufrida en el partido entre Como y Hellas Verona ya parece ser cosa del pasado.
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Se lo ve bien, compenetrado ante su primera experiencia mundialista e ilusionado con ganarse un lugar entre los once titulares.
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Nahuel Molina: atraviesa una situación similar a la de Montiel, aunque con una lesión un grado más leve.
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De no mediar inconvenientes, el lateral del Atlético de Madrid se plantaría de arranque el 16 de junio.
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Thiago Almada: al igual que Messi, el cuerpo le pasó factura sobre el final de la temporada.

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Solo arrastra una sobrecarga muscular producto de la acumulación de partidos. Estará al cien por ciento para el inicio mundialista.
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Julián Álvarez: se torció el tobillo izquierdo en la ida de las semifinales de la Champions League contra Arsenal y, al querer disputar la revancha en Anfield sin estar del todo recuperado, agravó la molestia y debió pedir el cambio.
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Desde entonces no volvió a saltar a la cancha, aunque ya se lo ve recuperado.
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Tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores trascendió que se había desgarrado el isquiotibial de su pierna derecha. La versión fue desmentida puertas adentro.
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El volante padece una contractura fuerte que no le permite jugar en plenitud, pero su presencia en el Mundial no corre riesgo y hasta podría disputar alguno de los dos amistosos.
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Cristian Romero: sigue recuperándose a contrarreloj de la lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha, sufrida en la Premier League con la camiseta del Tottenham.
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En el cuerpo técnico lo ven adentro para el arranque mundialista, no para los encuentros previos.
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Emiliano Martínez: Se fracturó un dedo de la mano izquierda en la previa de la final de la Europa League y se lo ve con la mano vendada e inmovilizada.
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Es el caso que más alerta al cuerpo técnico, aunque se trata de una rotura pequeña. Hará reposo estos primeros días en suelo estadounidense, posiblemente no ataje en los amistosos y reaparezca para el debut ante el combinado africano.
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Lionel Messi: llegado a última hora del domingo a la concentración albiceleste, el capitán arrastra una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda.

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Su salida de urgencia en Inter Miami encendió las alarmas la semana pasada, aunque fue solo por precaución. La molestia lo tiene alejado para los duelos preparatorios contra Honduras (6/6, en Texas) e Islandia (9/6, en Alabama), pero llegará sin problemas al estreno mundialista.
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