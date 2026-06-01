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Dereck y Keyrol juntos por primera vez: Honduras entrena pensando en Argentina

La Selección de Honduras se instaló desde hoy en la ciudad de Houston de cara al amistoso del sábado 6 de junio en Estados Unidos.

01 de junio de 2026 a las 17:51
Dereck y Keyrol juntos por primera vez: Honduras entrena pensando en Argentina
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La Selección de Honduras se instaló desde hoy en la ciudad de Houston de cara al amistoso del sábado 6 de junio en Estados Unidos.. Mauricio Ayala y Carlos Pérez

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La escuadra catracha madrugó este lunes desde San Pedro Sula para instalarse en la ciudad de Houston.
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José Francisco Molina, técnico de la Selección de Honduras, a la expectativa por su segundo amistoso con la Bicolor.
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Honduras y Argentina se medirán este sábado 6 junio en el Kyle Field de College Station, Texas.
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Entrenaron 24 de los 26 futbolistas citados a la Selección de Honduras.
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Keyrol Figueroa es la gran novedad, el joven delantero de 19 años del Liverpool Sub-21 junto a David Ruiz.
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Las bajas hasta los momentos en las prácticas son los delanteros Erick "Yío" Puerto y Alenis Vargas.
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La Bicolor empató 2-2 en su estreno contra Perú en España de la mano del entrenador José Francisco Molina.
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La delegación hondureña realizó su práctica cercano al hotel de concentración en Houston.
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Solamente el futbolista Darlin Mencía se encuentra con problemas físicos.
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La escuadra catracha puede marcar una nueva era con la presencia en cancha de los hermanos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.
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La Selección de Honduras solamente tendrá el enfrentamiento contra Argentina en esta fecha FIFA.
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Los catrachos entrenaron a medio vapor en la práctica realizada en Houston.
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La presencia de Luis Palma y Kervin Arriaga le inyectan mucha experiencia a la Bicolor tras sus participaciones en Lech Poznan y Levante.
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Luis Palma viene de ser campeón con el Lech Poznan de la primera división de Polonia.
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Otra de las presencia notables del extremo Rigoberto Rivas quien milita en el Kocaelispor de la primera división de Turquía.
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Los nacionales estarán toda la semana entrenando en la Ciudad Espacial.
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Luis Ortiz, Edrick Menjívar y Alex Güity disputan la titularidad en la Selección de Honduras.
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Dereck Moncada recientemente fichó por el FC Lugano de la primera división de Suiza.
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Y los hermanos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa se preparan para jugar ante la vigente campeona del mundo, Argentina.
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