Dereck y Keyrol juntos por primera vez: Honduras entrena pensando en Argentina

La Selección de Honduras se instaló desde hoy en la ciudad de Houston de cara al amistoso del sábado 6 de junio en Estados Unidos.. Mauricio Ayala y Carlos Pérez
La escuadra catracha madrugó este lunes desde San Pedro Sula para instalarse en la ciudad de Houston.
José Francisco Molina, técnico de la Selección de Honduras, a la expectativa por su segundo amistoso con la Bicolor.
Honduras y Argentina se medirán este sábado 6 junio en el Kyle Field de College Station, Texas.
Entrenaron 24 de los 26 futbolistas citados a la Selección de Honduras.
Keyrol Figueroa es la gran novedad, el joven delantero de 19 años del Liverpool Sub-21 junto a David Ruiz.
Las bajas hasta los momentos en las prácticas son los delanteros Erick "Yío" Puerto y Alenis Vargas.
La Bicolor empató 2-2 en su estreno contra Perú en España de la mano del entrenador José Francisco Molina.
La delegación hondureña realizó su práctica cercano al hotel de concentración en Houston.
Solamente el futbolista Darlin Mencía se encuentra con problemas físicos.
La escuadra catracha puede marcar una nueva era con la presencia en cancha de los hermanos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.
La Selección de Honduras solamente tendrá el enfrentamiento contra Argentina en esta fecha FIFA.
Los catrachos entrenaron a medio vapor en la práctica realizada en Houston.
La presencia de Luis Palma y Kervin Arriaga le inyectan mucha experiencia a la Bicolor tras sus participaciones en Lech Poznan y Levante.
Luis Palma viene de ser campeón con el Lech Poznan de la primera división de Polonia.
Otra de las presencia notables del extremo Rigoberto Rivas quien milita en el Kocaelispor de la primera división de Turquía.
Los nacionales estarán toda la semana entrenando en la Ciudad Espacial.
Luis Ortiz, Edrick Menjívar y Alex Güity disputan la titularidad en la Selección de Honduras.
Dereck Moncada recientemente fichó por el FC Lugano de la primera división de Suiza.
Y los hermanos Dereck Moncada y Keyrol Figueroa se preparan para jugar ante la vigente campeona del mundo, Argentina.