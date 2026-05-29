OPPDH y Congreso impulsan agenda legislativa de periodismo deportivo en Honduras

La Organización de Periodistas Profesionales Deportivos de Honduras (OPPDH) dio un paso trascendental en la búsqueda de mejores condiciones para el gremio al sostener una reunión con las máximas autoridades del Congreso Nacional, donde se sentaron las bases de una agenda legislativa orientada a dignificar y fortalecer el ejercicio del periodismo deportivo en el país. La delegación de la OPPDH, encabezada por su presidente Edwin Martín Banegas y acompañada por los directivos Marcial Torres Xatruch, Rafael Mairena y el miembro fundador Gonzalo Carías, presentó tres anteproyectos de ley que buscan atender necesidades históricas de los comunicadores deportivos. El acercamiento fue posible gracias a la apertura del presidente del Congreso Nacional, Tommy Zambrano Molina, y al respaldo del diputado y periodista deportivo Kilveth Zabdiel Bertrand.

Entre las iniciativas destaca la Ley Especial de Fomento al Periodismo Deportivo, que propone la creación de un marco jurídico para desarrollar programas de protección social, salud y previsión para los cronistas deportivos, además de impulsar la capacitación académica mediante becas y convenios. La propuesta busca que el Estado reconozca la importancia de la profesión y garantice mecanismos que reduzcan la vulnerabilidad laboral del sector, incluyendo un fondo especial de protección y atención médica para periodistas agremiados y sus familias. Otro de los proyectos presentados está enfocado en la creación de un sistema de atención médica y asistencia social que permita a los profesionales de la comunicación deportiva acceder a servicios preventivos y de emergencia, una iniciativa considerada de alto impacto humano por la organización.