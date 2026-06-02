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Copa UNITEC reúne en Tegucigalpa a las principales universidades del país en una gran fiesta deportiva

La segunda edición de la Copa UNITEC continúa consolidándose como uno de los encuentros deportivos universitarios más importantes del país, reuniendo a cientos de atletas en disciplinas como fútbol, baloncesto y voleibol, tanto en rama masculina como femenina

Copa UNITEC reúne en Tegucigalpa a las principales universidades del país en una gran fiesta deportiva

La Copa UNITEC 2026 reúne a estudiantes atletas de distintas universidades del país en una competencia que promueve la sana convivencia, el trabajo en equipo y la excelencia deportiva.
02 de junio de 2026 a las 09:34

Tegucigalpa, Honduras-. Este lunes 1 de junio de 2026, la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) inauguró oficialmente la II Edición de la Copa UNITEC 2026 en Tegucigalpa, consolidando este espacio como uno de los encuentros deportivos universitarios más importantes de Honduras y una plataforma que promueve la integración, el liderazgo y el desarrollo integral de los jóvenes universitarios.

La ceremonia de inauguración reunió a cerca de 800 participantes, entre estudiantes atletas, entrenadores, autoridades académicas y delegaciones universitarias que durante la semana competirán en disciplinas como baloncesto, fútbol y voleibol, en las ramas femenina y masculina.

Autoridades de UNITEC y representantes de las universidades participantes trabajan de manera conjunta para impulsar espacios que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes.

Autoridades de UNITEC y representantes de las universidades participantes trabajan de manera conjunta para impulsar espacios que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes.

Copa UNITEC crece con más universidades y atletas participantes

"La Copa UNITEC representa mucho más que una competencia deportiva; es una plataforma que impulsa la formación integral de nuestros estudiantes y fortalece los lazos entre las universidades del país. Este año hemos logrado reunir a más atletas, más instituciones y una mayor diversidad de disciplinas, lo que demuestra que el deporte universitario sigue creciendo y convirtiéndose en un motor de desarrollo para la juventud hondureña. Ver a los jóvenes competir con pasión, respeto y compromiso es, sin duda, la mayor satisfacción para nosotros." Expresó Josué Sánchez, Coordinador de Deporte UNITEC.

Josué Sánchez, Coordinador de Deporte UNITEC, destacó el crecimiento de la Copa UNITEC y la importancia de generar espacios que impulsen el desarrollo integral, la competencia sana y la participación de los jóvenes universitarios.

Josué Sánchez, Coordinador de Deporte UNITEC, destacó el crecimiento de la Copa UNITEC y la importancia de generar espacios que impulsen el desarrollo integral, la competencia sana y la participación de los jóvenes universitarios.

En esta edición participan la Universidad de Defensa de Honduras (UDH), la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), la Universidad Politécnica de Honduras (UPH), la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) y UNITEC, fortaleciendo un espacio de convivencia universitaria basado en el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio.

Equipos universitarios compiten en las disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol, demostrando talento, disciplina y espíritu competitivo dentro y fuera de la cancha.

Equipos universitarios compiten en las disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol, demostrando talento, disciplina y espíritu competitivo dentro y fuera de la cancha.

El deporte universitario fortalece la formación integral

La Copa UNITEC busca impulsar experiencias que trascienden la competencia deportiva, promoviendo valores humanos y fomentando conexiones entre estudiantes de distintas instituciones de educación superior. A través de este torneo, UNITEC continúa apostando por una formación integral que reconoce el deporte como una herramienta para fortalecer habilidades, disciplina, liderazgo y bienestar.

Las ramas femeninas continúan ganando protagonismo en la Copa UNITEC, generando nuevas oportunidades para que más jóvenes se integren al deporte competitivo.

Las ramas femeninas continúan ganando protagonismo en la Copa UNITEC, generando nuevas oportunidades para que más jóvenes se integren al deporte competitivo.

Las competencias se desarrollarán en el Polideportivo de UNITEC, la Villa Olímpica, las Canchas de La Vega y el Estadio Nacional Chelato Uclés, y culminarán este viernes 5 de junio con las finales y actos de clausura del torneo.

El fútbol femenino gana espacio y protagonismo

Como parte de las actividades de la Copa UNITEC 2026, se disputó el encuentro de fútbol femenino entre las Jaguares de UNITEC y la UNICAH, en el estadio Nacional Chelato Uclés, un partido que destacó por el alto nivel competitivo, el compromiso de las atletas y el crecimiento que ha experimentado el deporte universitario femenino en Honduras. Este encuentro reafirma la importancia de generar espacios que permitan a más jóvenes desarrollar su talento deportivo mientras fortalecen valores como el liderazgo, la disciplina y el trabajo en equipo.

Ayer se disputó el encuentro de fútbol femenino entre las Jaguares de UNITEC y la UNICAH, un partido que reflejó el crecimiento y fortalecimiento del deporte universitario femenino.

Ayer se disputó el encuentro de fútbol femenino entre las Jaguares de UNITEC y la UNICAH, un partido que reflejó el crecimiento y fortalecimiento del deporte universitario femenino.

"Uno de los aspectos que más nos llena de orgullo es el crecimiento de la participación femenina dentro de la Copa UNITEC. Históricamente ha sido uno de los mayores desafíos en el deporte universitario, pero hoy vemos cómo cada vez más estudiantes encuentran espacios para competir, desarrollarse y representar a sus instituciones. Nuestro compromiso es seguir promoviendo iniciativas que fomenten la inclusión, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del deporte femenino en Honduras." Finalizó Sánchez.

Las delegaciones deportivas de UNITEC participan en la Copa UNITEC 2026 representando con orgullo a la institución en las disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol, tanto en rama masculina como femenina.

Las delegaciones deportivas de UNITEC participan en la Copa UNITEC 2026 representando con orgullo a la institución en las disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol, tanto en rama masculina como femenina.

La Copa UNITEC se ha convertido en un escenario que trasciende la competencia deportiva, al fomentar valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la perseverancia entre los jóvenes universitarios. Con una participación cada vez mayor y el entusiasmo de las instituciones de educación superior, este encuentro continúa posicionándose como uno de los principales referentes del deporte universitario en Honduras, impulsando oportunidades para que nuevas generaciones de atletas desarrollen su potencial dentro y fuera de las canchas.

La Copa UNITEC 2026 reúne a estudiantes atletas de diversas universidades del país en una competencia que promueve la integración y la sana convivencia.

La Copa UNITEC 2026 reúne a estudiantes atletas de diversas universidades del país en una competencia que promueve la integración y la sana convivencia.

Los horarios y calendarios de los partidos pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales de Jaguares UNITEC Honduras en Facebook e Instagram, así como en la plataforma Copa Fácil.

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