Cierre brillante de los bootcamp previo a la edición de oro

Con una extraordinaria participación de corredores y un ambiente cargado de energía, entusiasmo y pasión por el deporte se realizó con éxito el sábado el tercer y último “bootcamp” oficial de la Maratón La Prensa-Gatorade, poniendo punto final a una etapa clave de preparación rumbo a la esperada edición de oro.
Desde las 4:30 am, el estacionamiento de Comisariato Los Andes comenzó a llenarse de vida con la llegada de corredores de todas las edades, provenientes de distintos sectores de San Pedro Sula y otras ciudades del país, quienes respondieron con gran compromiso al llamado de preparación para uno de los eventos deportivos más importantes de Honduras.
Con un ambiente lleno de alegría, música y motivación, el entrenador Mario Valladares fue el encargado de dirigir la jornada, dando inicio con una dinámica sesión de calentamiento que preparó física y mentalmente a los participantes para el recorrido de 5 y 10 kilómetros, el cual posteriormente se desarrolló por las principales calles de la Capital Industrial.
Entre los patrocinadores que hicieron posible el desarrollo de la actividad se destacan Gatorade, Aguazul, La Mundial-Total, Progcarne, Sercargo, Nissan, Fisiocrem, Fruvetsa, Farmacia Siman, Nana Banana y Monsol. Además, las fuerzas vivas como Policía Municipal, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, 911, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y GES cumplieron un papel vital para que el masivo evento fuese un rotundo éxito.
Las inscripciones ya se cerraron para esta edición de oro: se esperan alrededor de 15,000 corredores el próximo domingo 14 de junio.
La entrega de los kits será el viernes 12 y sábado 13 de junio en Expocentro en la Expo Maratón; se realizará en el salón Los Zorzales de 10:00 am a 7:00 pm.
Este año, la carrera tendrá un importante propósito: apoyar a la Fundación 1,000 Escuelas, iniciativa impulsada por el “influencer” japonés Shin Fujiyama, quien trabaja en favor de la educación.
Se realizaron tres “bootcamps” durante este camino rumbo a la Maratón La Prensa 2025. Uno se celebró en La Ceiba y dos en San Pedro Sula.