Cierre brillante de los bootcamp previo a la edición de oro

Con una extraordinaria participación de corredores y un ambiente cargado de energía, entusiasmo y pasión por el deporte se realizó con éxito el sábado el tercer y último “bootcamp” oficial de la Maratón La Prensa-Gatorade, poniendo punto final a una etapa clave de preparación rumbo a la esperada edición de oro.

Desde las 4:30 am, el estacionamiento de Comisariato Los Andes comenzó a llenarse de vida con la llegada de corredores de todas las edades, provenientes de distintos sectores de San Pedro Sula y otras ciudades del país, quienes respondieron con gran compromiso al llamado de preparación para uno de los eventos deportivos más importantes de Honduras.

Con un ambiente lleno de alegría, música y motivación, el entrenador Mario Valladares fue el encargado de dirigir la jornada, dando inicio con una dinámica sesión de calentamiento que preparó física y mentalmente a los participantes para el recorrido de 5 y 10 kilómetros, el cual posteriormente se desarrolló por las principales calles de la Capital Industrial.

Entre los patrocinadores que hicieron posible el desarrollo de la actividad se destacan Gatorade, Aguazul, La Mundial-Total, Progcarne, Sercargo, Nissan, Fisiocrem, Fruvetsa, Farmacia Siman, Nana Banana y Monsol. Además, las fuerzas vivas como Policía Municipal, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, 911, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y GES cumplieron un papel vital para que el masivo evento fuese un rotundo éxito. Las inscripciones ya se cerraron para esta edición de oro: se esperan alrededor de 15,000 corredores el próximo domingo 14 de junio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE