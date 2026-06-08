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Cierre brillante de los bootcamp previo a la edición de oro

Los corredores inundaron las calles sampedranas en una vibrante jornada de preparación, unión y entusiasmo de cara a la edición de oro de Maratón La Prensa.

Cierre brillante de los bootcamp previo a la edición de oro

En espectacular ambiente, los corredores se hicieron presentes al estacionamiento de Comisariato Los Andes para formar parte de esta última etapa rumbo a la gran competencia deportiva del próximo 14 de junio. fotos: Héctor Paz / La prensa.

08 de junio de 2026 a las 09:11

Con una extraordinaria participación de corredores y un ambiente cargado de energía, entusiasmo y pasión por el deporte se realizó con éxito el sábado el tercer y último “bootcamp” oficial de la Maratón La Prensa-Gatorade, poniendo punto final a una etapa clave de preparación rumbo a la esperada edición de oro.

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Hombres, mujeres, niños y hasta mascotas formaron parte de un recorrido tan masivo como colorido, fotos: Héctor Paz / La prensa.

Hombres, mujeres, niños y hasta mascotas formaron parte de un recorrido tan masivo como colorido, fotos: Héctor Paz / La prensa.

Desde las 4:30 am, el estacionamiento de Comisariato Los Andes comenzó a llenarse de vida con la llegada de corredores de todas las edades, provenientes de distintos sectores de San Pedro Sula y otras ciudades del país, quienes respondieron con gran compromiso al llamado de preparación para uno de los eventos deportivos más importantes de Honduras.

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Corredores de todas las edades llegaron desde las 4:30 am al punto de reunión y se pusieron a la orden del “coach” Mario Valladares, fotos: Héctor Paz / La prensa.

Corredores de todas las edades llegaron desde las 4:30 am al punto de reunión y se pusieron a la orden del “coach” Mario Valladares, fotos: Héctor Paz / La prensa.

Con un ambiente lleno de alegría, música y motivación, el entrenador Mario Valladares fue el encargado de dirigir la jornada, dando inicio con una dinámica sesión de calentamiento que preparó física y mentalmente a los participantes para el recorrido de 5 y 10 kilómetros, el cual posteriormente se desarrolló por las principales calles de la Capital Industrial.

Diferentes clubes de runners se hicieron presentes en el bootcamp.

Diferentes clubes de runners se hicieron presentes en el bootcamp.

Entre los patrocinadores que hicieron posible el desarrollo de la actividad se destacan Gatorade, Aguazul, La Mundial-Total, Progcarne, Sercargo, Nissan, Fisiocrem, Fruvetsa, Farmacia Siman, Nana Banana y Monsol. Además, las fuerzas vivas como Policía Municipal, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, 911, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y GES cumplieron un papel vital para que el masivo evento fuese un rotundo éxito.

Las inscripciones ya se cerraron para esta edición de oro: se esperan alrededor de 15,000 corredores el próximo domingo 14 de junio.

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La entrega de los kits será el viernes 12 y sábado 13 de junio en Expocentro en la Expo Maratón; se realizará en el salón Los Zorzales de 10:00 am a 7:00 pm.

Este año, la carrera tendrá un importante propósito: apoyar a la Fundación 1,000 Escuelas, iniciativa impulsada por el “influencer” japonés Shin Fujiyama, quien trabaja en favor de la educación.

Se realizaron tres “bootcamps” durante este camino rumbo a la Maratón La Prensa 2025. Uno se celebró en La Ceiba y dos en San Pedro Sula.

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Redacción web
Heber Betancourt

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