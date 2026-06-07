Roland Garros 2026: se olvida de todos los fantasmas y gana su primer Gran Slam

Una de las ediciones más abiertas de la historia de Roland Garros coronó al alemán Alexander Zverev, que se había labrado una reputación de perdedor de finales y que a la cuarta sumó su primer Grand Slam. El germano de 29 años tuvo que batallar durante más de cuatro horas para imponerse al transalpino Flavio Cobolli, que llevó hasta el último partido la bandera italiana que no pudo defender el gran favorito al comenzar el torneo, el número 1 del mundo Jannik Sinner. Cobolli, 14 del mundo, peleó cara a cara contra la tercera raqueta del 'ranking', dos veces remontó la ventaja del germano, pero le faltó experiencia en los momentos clave y físico en el quinto set y perdió por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1.

Los fantasmas que habían acompañado a Zvever en sus tres finales anteriores planearon en la cuarta, pero el alemán se mostró sereno y al italiano, de 24 años, le faltó algo más de empuje para hacerle dudar. "Esta pista es maravillosa. Aquí he perdido y aquí ahora soy campeón", dijo el germano, que recordó la semifinal en la que tuvo que retirarse lesionado contra Rafa Nadal en 2022 y la final que perdió dos años más tarde frente a Carlos Alcaraz. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La de 2026 no fue la final más vistosa, pero sí una de las más emocionantes, con muchos errores de ambos tenistas, que acabaron por consagrar a un jugador acostumbrado a llegar a los momentos cruciales pero perderlos. Zverev dejó escapar una renta de dos sets contra el austriaco Dominic Thiem en su primera final de un Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos de 2020, estuvo a un set de ganar la segunda hace dos años en Roland Garros contra el español Carlos Alcaraz y apenas puso resistencia en la tercera el año pasado en el Abierto de Australia. Durante años frustrado por el dominio del 'Big 3', ganadores de 66 Grand Slam, el germano parecía ya resignado a sucumbir ante una nueva hegemonía, la que vienen imponiendo Sinner y Alcaraz, que habían ganado los últimos nueve. Pero encontró su hueco en un Roland Garros marcado por las desgracias, que comenzó con la baja de Alcaraz, ganador de las dos últimas ediciones, por lesión, la derrota en segunda ronda de Sinner atenazado por el calor y de Djokovic en tercera. El germano suportó la presión de quedar como el único favorito en carrera y lo hizo incluso en una final que amenazaba con enterrar definitivamente sus opciones de sumar un 'grande'. Le falto algo de empuje a un Cobolli que aspiraba a convertirse en el primer italiano en triunfar en Roland Garros medio siglo después de Adriano Panatta, que fue el encargado de entregar el trofeo, el tercero en hacerlo, junto a Nicola Piettrangeli y en el cuarto en levantar un Grand Slam, junto a Sinner.