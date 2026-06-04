¡Brutal! Mauricio Dubón conecta su quinto jonrón de la temporada con los Bravos

Los Bravos de Atlanta cayeron 2-7 esta noche frente a los Toronto Blue Jays en un partido donde el resultado final no reflejó la actuación individual del hondureño Mauricio Dubón. A pesar de la derrota, Dubón fue de lo más destacado en el conjunto de Atlanta y se mantuvo como figura del equipo.

Dubón conectó un jonrón que puso de manifiesto su sólido momento: fue su segundo cuadrangular en fila con los Bravos y el quinto de la temporada para el catracho. Ese batazo fue el momento más importante de Atlanta en el encuentro y mostró la capacidad de Dubón para producir en situaciones claves.

Más allá del jonrón, Dubón dejó una línea ofensiva que resume su aporte en el juego: un jonrón (que fue su quinto en la temporada), un sencillo, una base por bolas, una carrera impulsada y una anotada. En términos de posiciones en la liga. El paquete de cifras muestra que, aun en una derrota colectiva, Dubón aportó de forma completa en varios aspectos del juego.