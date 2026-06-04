¡Brutal! Mauricio Dubón conecta su quinto jonrón de la temporada con los Bravos

Los Bravos de Atlanta cayeron 2-7 esta noche frente a los Toronto Blue Jays en un partido donde el resultado final no reflejó la actuación individual del hondureño Mauricio Dubón. A pesar de la derrota, Dubón fue de lo más destacado en el conjunto de Atlanta y se mantuvo como figura del equipo.
Dubón conectó un jonrón que puso de manifiesto su sólido momento: fue su segundo cuadrangular en fila con los Bravos y el quinto de la temporada para el catracho. Ese batazo fue el momento más importante de Atlanta en el encuentro y mostró la capacidad de Dubón para producir en situaciones claves.
Más allá del jonrón, Dubón dejó una línea ofensiva que resume su aporte en el juego: un jonrón (que fue su quinto en la temporada), un sencillo, una base por bolas, una carrera impulsada y una anotada. En términos de posiciones en la liga. El paquete de cifras muestra que, aun en una derrota colectiva, Dubón aportó de forma completa en varios aspectos del juego.
El catracho llega a este momento de la temporada además con el reconocimiento de estar nominado para el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, lo que subraya su importancia y el impacto que ha tenido desde que viste la franela de Atlanta.
Los Bravos volverán a la acción este viernes cuando reciba en una serie de tres partidos a los Piratas de Pittsburgh, donde el catracho seguirá ganando adeptos en esta su primera temporada con los de Atlanta.