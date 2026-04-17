Dueño del Olimpo de la Maratón La Prensa-Gatorade: el país con más títulos en la historia

<b>San Pedro Sula</b>. <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.maratonlaprensa.hn/" target="_blank">La Maratón La Prensa-Gatorade</a>, en dorada edición número 50, no solo es una prueba de resistencia, sino un viaje lleno de historias de sacrificio, superación y emoción.Durante cinco décadas, esta competencia ha sido mucho más que una carrera: ha sido una tradición que ha trascendido generaciones y ha reunido a atletas de todo el continente, convirtiéndose en un evento de referencia en el mundo del atletismo centroamericano.En sus primeras ediciones, allá por los años 70, la <b>Maratón </b>comenzó como una competencia nacional, reservada para los mejores corredores de Honduras.Pero el verdadero despegue internacional llegó en 1978, cuando la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.maratonlaprensa.hn/" target="_blank">Maratón La Prensa-Gatorade</a></b> abrió sus puertas al mundo y se convirtió en un evento de calibre internacional que trajo consigo a competidores de países como Colombia, México y Costa Rica.Desde entonces, la competencia ha sido testigo de atletas legendarios que, a lo largo de los años, han dejado su marca imborrable especialmente en la categoría madre de la carrera: los 21 kilómetros