Altos Hiking y Running abre inscripciones para conquistar los senderos de Choloma

La cuenta regresiva para una de las carreras más esperadas en Choloma ya comenzó. Altos Hiking y Running anunció la apertura de inscripciones para el Hiking Run 2026, un evento que combinará deporte, naturaleza y aventura el próximo 28 de junio.

La competencia comenzará y finalizará en la Residencial Altos de la Victoria de Choloma, y se desarrollará en el Cerro de Dani. Los corredores podrán elegir entre los recorridos de 5 y 10 kilómetros, en una jornada que iniciará a las 5:15 de la mañana.