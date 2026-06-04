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Altos Hiking y Running abre inscripciones para conquistar los senderos de Choloma

Los organizadores destacan que la actividad está diseñada para quienes buscan desafiar sus límites mientras disfrutan de los atractivos naturales que ofrece la ciudad maquilera. La inscripción tiene un costo de 450 lempiras.

Altos Hiking y Running abre inscripciones para conquistar los senderos de Choloma

Altos Hiking y Running abrió las inscripciones para una de las carreras más esperadas de la zona norte de Honduras.

Mario O. Figueroa
04 de junio de 2026 a las 16:50

La cuenta regresiva para una de las carreras más esperadas en Choloma ya comenzó. Altos Hiking y Running anunció la apertura de inscripciones para el Hiking Run 2026, un evento que combinará deporte, naturaleza y aventura el próximo 28 de junio.

La competencia comenzará y finalizará en la Residencial Altos de la Victoria de Choloma, y se desarrollará en el Cerro de Dani. Los corredores podrán elegir entre los recorridos de 5 y 10 kilómetros, en una jornada que iniciará a las 5:15 de la mañana.

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Los organizadores destacan que la actividad está diseñada para quienes buscan desafiar sus límites mientras disfrutan de los atractivos naturales que ofrece la ciudad maquilera. La inscripción tiene un costo de 450 lempiras.

Los participantes recibirán una camisa oficial de competencia, medalla de finalización, número de corredor, cronometraje electrónico, bolsa del evento, hidratación, snacks, frutas y fotografías profesionales, además de acceso a las distintas actividades programadas durante la jornada.

La cuenta regresiva para una de las carreras más esperadas en la zona norte ya comenzó.

La cuenta regresiva para una de las carreras más esperadas en la zona norte ya comenzó.

Asimismo, la organización confirmó trofeos para los primeros lugares, premios en efectivo para los ganadores generales y sorteos especiales para los inscritos.

Inscribite por depósito o transferencia: Kerolen Oneida Caballero Cloter. BAC: 728508261 | Banpaís: 21114008-2300. Enviá tu comprobante para confirmar tu inscripción: +504 8924-0390

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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