Alineación de España para destronar a Argentina en la final del Mundial 2026

España disputa la segunda final del Mundial de su historia y buscará sumar su segunda estrella frente a una Argentina que llega al MetLife Stadium de Nueva Jersey con la misión de firmar el bicampeonato. Este es el 11 titular que maneja Luis de la Fuente.
Unai Simón - El seleccionador Luis de la Fuente sigue apostando por el arquero del Athletic Club, que solo ha encajado un solo tanto en la Copa del Mundo. Fue conta Bélgica en los cuartos de final (2-1).
Pedro Porro - Lateral diestro del Tottenham que se ha consolidado como uno de los mejores en su puesto durante el torneo y viene de marcarle a Francia en las semifinales.
Pau Cubarsí - El joven central del Barcelona palpita el partido contra los argentinos. "Es la final que hubiese soñado desde pequeño y desde que empezó el Mundial. Que nosotros jugáramos la final era un objetivo y ahora que se haya hecho realidad hay que intentar conseguir el otro objetivo, que es ganarlo".
Aymeric Laporte - Líder de la zona defensiva, el zaguero español calentó la final, criticando la tolerancia de los árbitros con Argentina. "En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados", aseguró.
Marc Cucurella - El lateral zurdo, cuyo fichaje por el Real Madrid se oficializó en pleno torneo tras dejar el Chelsea, ha disputado todos los minutos de la competencia, registrando un rendimiento defensivo excepcional y será el encargado de marcar a Leo Messi.
Rodri - El capitán de la selección española habló en la previa y dijo que Argentina "es un equipo muy completo, en muchas facetas del juego. Nosotros hemos sido muy sólidos durante el torneo y ellos han demostrado que pueden dar la vuelta a los partidos. Nosotros nos tenemos que concentrar en lo que somos".
Fabián Ruiz - El bicampéon de Europa con el PSG le ha ganado el puesto a Pedri y alcanzó la increíble cifra de 49 partidos internacionales con España sin conocer la derrota (34 victorias y 15 empates).
Dani Olmo - Se ha consolidado como el faro absoluto de España. Ha tomado las riendas de la creación ofensiva de 'La Roja', brillando especialmente en la fase de eliminación directa rumbo a la gran final frente a Argentina.
Álex Baena - No es titular en el Atlético de Madrid, pero cuenta con toda la confianza de Luis de la Fuente en la selección. Lleva seis partidos, con un tanto en la fase de grupos ante Uruguay y una asistencia.
Lamine Yamal - La gran estrella diferencial de España que buscará conquistar el Mundial. Con apenas 19 años recién cumplidos, el extremo del Barcelona llega al partido como el máximo regateador de todo el torneo con 30 desbordes exitosos, superando incluso a estrellas como Kylian Mbappé y el propio Messi.
Mikel Oyarzabal - Llega a la gran final consagrado como el máximo goleador de España. El delantero y capitán de la Real Sociedad suma 5 tantos en lo que va del torneo, igualando la mítica marca de David Villa (2010) y Emilio Butragueño (1986) para un futbolista español en una sola Copa del Mundo.
"Ya es un lujo estar en una final. Yo firmaría llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo. Pero la verdad es que queremos pelear por ganarlo. Vamos a disfrutar de ese momento. Es un gran rival que lleva una trayectoria espectacular", declaró De la Fuente en la conferencia de prensa previa.
El seleccionador español podrá contar con el banquillo con jugadores como Pedri, que se destaca por su visión de juego excepcional, su precisión milimétrica en los pases y su capacidad para mantener la posesión bajo presión.
Mikel Merino - Se ha consagrado como el héroe agónico de España, consolidando su estatus de "súper suplente" histórico en las fases de eliminación directa. El volante del Arsenal tiene alma de delantero y ha sido determinante saliendo desde el banquillo para guiar a su equipo hasta la final del certamen.
Nico Williams - Ha tenido un rol secundario e intermitente debido a las lesiones musculares. El extremo del Athletic Club llegó mermado al torneo y volvió a caer lesionado durante la fase de grupos, pero durante este semana aseguró que ya se encuentra en óptimas condiciones para tener minutos ante la Albiceleste.