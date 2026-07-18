Alineación de Argentina para ser bicampeón del Mundial en la cara de España

Argentina buscará el bicampeonato y Scaloni alista el mejor 11 para medirse a España.
Emiliano Martínez: El guardián de Argentina. Seguridad, personalidad y atajadas decisivas para sostener el sueño mundialista, será titular.
Lisandro Martínez: Solidez, agresividad y gran salida desde el fondo. Su liderazgo y seguridad defensiva han sido fundamentales en el camino de Argentina hacia la final.
Cristian Romero: Un muro en la última línea. Firmeza, anticipación y liderazgo en cada compromiso, suma dos goles en el Mundial.
Nahuel Molina: Intensidad y recorrido por la banda derecha, aportando equilibrio en defensa y proyección en ataque, sería titular pero no se descarta Gonzalo Montiel sea una de las sorpresas.
Nicolás Tagliafico: Entrega incansable y solidez defensiva para cerrar el sector izquierdo con autoridad, sería nuevamente títular.
Rodrigo De Paul: El corazón del mediocampo. Recuperación, despliegue y sacrificio al servicio del equipo. Sin embargo no fue titular en las semis, seguiría en el banco para la final.
Alexis Mac Allister: Inteligencia táctica y precisión para conectar el mediocampo con el ataque. Será titular contra España.
Enzo Fernández: Claridad para distribuir el balón y personalidad para asumir el protagonismo en los partidos importantes, será titular en la final.
Leandro Paredes: Equilibrio, experiencia y buena salida de balón para darle orden al centro del campo, no inició el Mundial de titular pero se lo ganó desde la jornada 2 y desde ahí ya es inamobible.
Messi, el mejor de Argentina tiene una nueva cita con la historia, buscará su segundo Mundial, es el máximo goleador de la albiceleste.
Julián Álvarez: Incansable en la presión y letal en el área, un delantero que siempre aparece en los momentos clave. Saldrá de titular.
Lautaro Martínez: Goles, movilidad y jerarquía para ser una amenaza constante frente al arco rival. Viene de anotar en los dos últimos partidos, pero es el mejor cambio, por lo que iniciaría desde la banca.
Thiago Almada: Desequilibrio, velocidad y creatividad para cambiar el rumbo de un partido, todo indica que iniciará desde la banca en la final.
Giuliano Simeone: Atrevimiento, intensidad y sacrificio, una de las revelaciones que ha aportado frescura al ataque. Fue tiular contra Inglaterra, podria ser sopresa en la final.
Scaloni buscará ser el primer entrenador en coronarse bicampeón con la selección de Argentina en una Copa del Mundo.
Argetina entrenó este día bajo la lluvia, pero horas despues tuvo que ser suspendido por mal clima, el campeón se reportó listo para revalidar el título.
Argentina llega invicto a la final del Mundial, ha ganado 5 partidos y empatados dos y ha jugado también dos tiempos extras.