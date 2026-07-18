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La bellas argentinas engalanan Times Square en el tremendo banderazo previo a la final

La afición argentina se hace sentir en New York con tremendo banderazo en pleno Times Square.

18 de julio de 2026 a las 17:49
La bellas argentinas engalanan Times Square en el tremendo banderazo previo a la final
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La afición argentina se hace sentir en New York con tremendo banderazo en pleno Times Square. FOTOS: EFE

 Carlos Castellanos
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Aficionados de Argentina participan en un banderazo este sábado previo a la final de Mundial de la FIFA.

 Octavio Guzman / EFE
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La locura de los aficionados argentinos se hace sentir en pleno centro de Times Square previo a la final

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La belleza argentina no puede falta en el banderazo. Ellas siempre alientan a la albiceleste.

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La fiesta siempre va bien acompañado de la bebida, los argentinos siempre arman sus show.

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El bicampeonato es el grito que más se escucha y se espera de parte de los aficionados argentinos.

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Los argentinos saben lo especial que es este partido, el final de Messi y el sueño de una cuarta estrella.

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¿Las monjas? los argentinos su manera especial de alentar y estos llegaron con sus vestidos de monja.
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Esta bella argentina lució la camisa del 10 y alentando junto a sus compañeros en la calles de Times Square.

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Loa argentinos siempre hacen un asado durante una reunión de aficionados en Times Square.

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Varios argentinos sostienen un cartel con la imagen de Maradona durante una reunión de aficionados de Argentina en Times Square.

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Los argentinos confían en Leo Messi y este porta un bandera con la imagen del jugador y la leyenda "The Goat".

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¿Maradona y Leo Messi juntos? Este aficionado los unió en la previa del banderazo.

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Los aficionados argentinos buscaron la manera de engalanar la fiesta en el Times Square.

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Los argentinos no dejaron pasar por alto y recordaron a Inglaterra con una bandera y un dardo.

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