La bellas argentinas engalanan Times Square en el tremendo banderazo previo a la final

La afición argentina se hace sentir en New York con tremendo banderazo en pleno Times Square. FOTOS: EFE
Aficionados de Argentina participan en un banderazo este sábado previo a la final de Mundial de la FIFA.
La locura de los aficionados argentinos se hace sentir en pleno centro de Times Square previo a la final
La belleza argentina no puede falta en el banderazo. Ellas siempre alientan a la albiceleste.
La fiesta siempre va bien acompañado de la bebida, los argentinos siempre arman sus show.
El bicampeonato es el grito que más se escucha y se espera de parte de los aficionados argentinos.
Los argentinos saben lo especial que es este partido, el final de Messi y el sueño de una cuarta estrella.
¿Las monjas? los argentinos su manera especial de alentar y estos llegaron con sus vestidos de monja.
Esta bella argentina lució la camisa del 10 y alentando junto a sus compañeros en la calles de Times Square.
Loa argentinos siempre hacen un asado durante una reunión de aficionados en Times Square.
Varios argentinos sostienen un cartel con la imagen de Maradona durante una reunión de aficionados de Argentina en Times Square.
Los argentinos confían en Leo Messi y este porta un bandera con la imagen del jugador y la leyenda "The Goat".
¿Maradona y Leo Messi juntos? Este aficionado los unió en la previa del banderazo.
Los aficionados argentinos buscaron la manera de engalanar la fiesta en el Times Square.
Los argentinos no dejaron pasar por alto y recordaron a Inglaterra con una bandera y un dardo.