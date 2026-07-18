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La frustración de Mbappé, así fue captada Ester Espósito y el enfado de Deschamps

La selección de Francia sufrió una paliza en el duelo por el tercer lugar de la Copa del Mundo y el enfado de Mbappé no se pudo ocultar.

18 de julio de 2026 a las 16:51
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La selección de Francia sufrió una paliza en el duelo por el tercer lugar de la Copa del Mundo y el enfado de Mbappé no se pudo ocultar. FOTOS: EFE
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Ezri Konsa de la selección de Inglaterra se mostró firme en la zona baja durante la primera parte del partido.

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Kylian Mbappe al saludó a la afición al inicio del partido en el que Francia era favorita a ganar el tercer lugar.

 CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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Goalkeeper Mike Maignan de la selección de Francia sufrió una de la peores goleadas históricas en una copa del mundo.

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Este pequeño aficionados llegó con una pancarta y un pedido especial a 'Mbappe, un Hat Trick please' ante los ingleses.

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Kylian Mbappe fue el encargado de descontar el marcador cuando iban perdiendo 4-0 en el partido.

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Kylian Mbappe sufrió un marca férrea en este duelo, pero aún así se gastó un doblete para convertirse en el goleador del torneo.

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El delantero francés volvió a ver al palco, una visita especial tenía en este partido ante los ingleses.

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Bukayo Saka se convirtió en el goleador de la tarde con un hat trick en la victoria 6-4 sobre Francia.

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Ester Espósito estuvo presente en uno de los palcos del estadio para acompañar a su novio Mbappé.
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Espósito se mostró incómoda por el resultado de la derrota de la selección, pero a que Mbappé marcó doblete.
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Al final del partido, Kylian Mbappe se mostró incómodo por la manera en la que la selección perdió el tercer lugar.

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Bukayo Saka anotó dos goles de campo y uno desde el punto penal en la victoria de Inglaterra.

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La afición estuvo presente en el penúltimo duelo de la copa del Mundo en Estados Unidos.

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Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia no escondió su molestia tras la paliza que sufrió ante Inglaterra.

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Harry Kane no vio participación en el partido ante Francia, el capitán inglés se mantuvo en el banco.

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Jarell Quansah sufrió una lesión en el partido ante Francia y así fue atendido por el cuerpo médico.

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El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel habló con Jude Bellingham antes de ingresar a la cancha y se gastó un golazo.

 Alberto Boal / EFE
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