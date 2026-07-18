La frustración de Mbappé, así fue captada Ester Espósito y el enfado de Deschamps

La selección de Francia sufrió una paliza en el duelo por el tercer lugar de la Copa del Mundo y el enfado de Mbappé no se pudo ocultar. FOTOS: EFE
Ezri Konsa de la selección de Inglaterra se mostró firme en la zona baja durante la primera parte del partido.
Kylian Mbappe al saludó a la afición al inicio del partido en el que Francia era favorita a ganar el tercer lugar.
Goalkeeper Mike Maignan de la selección de Francia sufrió una de la peores goleadas históricas en una copa del mundo.
Este pequeño aficionados llegó con una pancarta y un pedido especial a 'Mbappe, un Hat Trick please' ante los ingleses.
Kylian Mbappe fue el encargado de descontar el marcador cuando iban perdiendo 4-0 en el partido.
Kylian Mbappe sufrió un marca férrea en este duelo, pero aún así se gastó un doblete para convertirse en el goleador del torneo.
El delantero francés volvió a ver al palco, una visita especial tenía en este partido ante los ingleses.
Bukayo Saka se convirtió en el goleador de la tarde con un hat trick en la victoria 6-4 sobre Francia.
Ester Espósito estuvo presente en uno de los palcos del estadio para acompañar a su novio Mbappé.
Espósito se mostró incómoda por el resultado de la derrota de la selección, pero a que Mbappé marcó doblete.
Al final del partido, Kylian Mbappe se mostró incómodo por la manera en la que la selección perdió el tercer lugar.
Bukayo Saka anotó dos goles de campo y uno desde el punto penal en la victoria de Inglaterra.
La afición estuvo presente en el penúltimo duelo de la copa del Mundo en Estados Unidos.
Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia no escondió su molestia tras la paliza que sufrió ante Inglaterra.
Harry Kane no vio participación en el partido ante Francia, el capitán inglés se mantuvo en el banco.
Jarell Quansah sufrió una lesión en el partido ante Francia y así fue atendido por el cuerpo médico.
El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel habló con Jude Bellingham antes de ingresar a la cancha y se gastó un golazo.