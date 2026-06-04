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¡Locura por Keyrol! Seleccionada causa furor en visita a la Bicolor en Houston

La Seleción de Honduras dejó un espacio después del entrenamiento en Houston para compartir con los aficionados que llegaron a verlos. Tuvieron una visita especial

04 de junio de 2026 a las 10:02
¡Locura por Keyrol! Seleccionada causa furor en visita a la Bicolor en Houston
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La Selección de Honduras fue arropada por los aficionados hondureños que llegaron a darle el aliento en su preparación para enfrentar el sábado ante Argentina. Recibieron una visita especial y Keylor Figueroa ya se está convirtiendo en ídolo de los más jóvenes.

 Fotos: Carlos Pérez y Mauricio Ayala
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El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, posa para un catracho que llegó con la camisa del histórico Boca Júnior de Argentina.
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Niños y grandes llegaron y esperaron por la llegada de la Selección para tomarse fotos del recuerdo. Molina no les dijo que no.
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La Seleccionada hondureña, Allyson Reed, fue una de las invitadas especiales al entrenamiento de Honduras y también repartió autógrafos a los fanáticos hondureños. Es muy reconocida en Houston, Texas.
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Allyson Reed le firma la camisa del Olimpia a esta pequeña que se quedó muy feliz de conocer a la futbolista de raíces catrachas.
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Con una enorme sonrisa llegó la seleccionada de Honduras, Allyson Reed, quien fue acompañada por el Director Deportivo de la FFH, Francis Hernández.
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Denil Maldonado, capitán de la Selección de Honduras posa muy sonriente para los fanáticos catrachos.
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Así fue la llegada de Allyson Reed al entreno. Ni la lluvia impidió que disfrutara de ver entrenar a los seleccionados que se preparan para enfrentar el sábado a Argentina.
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Maldonado venía de muchos meses de ausencia en la Selección Nacional; desde la Copa Oro pasada y ahora es uno de los estelares en el equipo de José Molina.
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La guapa seleccionada hondureña, Allyson Reed, posando con los hermanos, Keyrol y Dereck Moncada en la práctica de la Bicolor.
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Luis Palma, fichaje del Lech Poznan de Polonia, también fue uno de los más asediados de los fanáticos.
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El Bicho Palma no dudó en atender a los niños que llegaron en gran número a buscar la firma del seleccionado.
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Sin duda fue Keyrol Figueroa, jugador del Liverpool de Inglaterra, quien causó furor en los niños. Todos hicieron filas para sacarse fotos y llevarse su autógrafo.
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El mediocampista del Levante de España, Kervin Arriaga, también fue buscado por los chicos, pues es uno de los referentes en el equipo nacional.
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Los hermanos Figueroa, Keyrol y Dereck, son los más jóvenes del grupo y son la sensación en la concentración de la Selección de Honduras en Houston, Texas.
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El mediocampista del Inter Miami, David Ruiz Ochoa, posa con este niña que lo esperó y no le importó la lluvia.
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Los jugadores tuvieron un momento ameno con los fanáticos que llegaron a verles entrenar en Houston, Texas.
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El portero del Motagua y de la Bicolor, Luis Enrique Ortiz, también es uno de los codiciados en la Bicolor.
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El seleccionado hondureño Luis Ortiz, posa con una familia en las afueras del entrenamiento en Houston.
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Los seleccionados tuvieron detalles con los fanáticos, lo que hace que la Bicolor se mantenga cercano con los suyos.
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Los exjugadores de la Selección Nacional, Boniek García y Maynor Figueroa, estuvieron presentes en el estreno. Aquí conversan con Edrick Menjívar y Rigoberto Rivas.
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Hasta el relacionador público de la Bicolor, Edwin Martín Banegas, firmó camisas y banderas de la Selección en Houston. El vocero de la H también se deja querer.
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El portero Alex Naíd Güity le firma el chaleco a un aficionado hondureño.
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Bonito momento pasaron los seleccionados con los fanáticos que los siguen en cada lugar cuando concentran.
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Luis Vega, central del equipo hondureño sonríe con estos dos catrachitos en las afueras de la Universidad donde están entrenando en Houston, Texas.
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Los aficionados hondureños muestran muy orgullosos la camisa con los autógrafos.
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Con banderas, camisas y el orgullo de ser catrachos, estos aficionados se sintieron cerca de su patria tras estar conversando y compartiendo con los seleccionados hondureños.
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José Francisco Molina ha dejado que los jugadores compartan con los aficionados y hasta Francis Hernández también sacó firmas para los fanáticos.
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