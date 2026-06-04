¡Locura por Keyrol! Seleccionada causa furor en visita a la Bicolor en Houston

La Selección de Honduras fue arropada por los aficionados hondureños que llegaron a darle el aliento en su preparación para enfrentar el sábado ante Argentina. Recibieron una visita especial y Keylor Figueroa ya se está convirtiendo en ídolo de los más jóvenes.
El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, posa para un catracho que llegó con la camisa del histórico Boca Júnior de Argentina.
Niños y grandes llegaron y esperaron por la llegada de la Selección para tomarse fotos del recuerdo. Molina no les dijo que no.
La Seleccionada hondureña, Allyson Reed, fue una de las invitadas especiales al entrenamiento de Honduras y también repartió autógrafos a los fanáticos hondureños. Es muy reconocida en Houston, Texas.
Allyson Reed le firma la camisa del Olimpia a esta pequeña que se quedó muy feliz de conocer a la futbolista de raíces catrachas.
Con una enorme sonrisa llegó la seleccionada de Honduras, Allyson Reed, quien fue acompañada por el Director Deportivo de la FFH, Francis Hernández.
Denil Maldonado, capitán de la Selección de Honduras posa muy sonriente para los fanáticos catrachos.
Así fue la llegada de Allyson Reed al entreno. Ni la lluvia impidió que disfrutara de ver entrenar a los seleccionados que se preparan para enfrentar el sábado a Argentina.
Maldonado venía de muchos meses de ausencia en la Selección Nacional; desde la Copa Oro pasada y ahora es uno de los estelares en el equipo de José Molina.
La guapa seleccionada hondureña, Allyson Reed, posando con los hermanos, Keyrol y Dereck Moncada en la práctica de la Bicolor.
Luis Palma, fichaje del Lech Poznan de Polonia, también fue uno de los más asediados de los fanáticos.
El Bicho Palma no dudó en atender a los niños que llegaron en gran número a buscar la firma del seleccionado.
Sin duda fue Keyrol Figueroa, jugador del Liverpool de Inglaterra, quien causó furor en los niños. Todos hicieron filas para sacarse fotos y llevarse su autógrafo.
El mediocampista del Levante de España, Kervin Arriaga, también fue buscado por los chicos, pues es uno de los referentes en el equipo nacional.
Los hermanos Figueroa, Keyrol y Dereck, son los más jóvenes del grupo y son la sensación en la concentración de la Selección de Honduras en Houston, Texas.
El mediocampista del Inter Miami, David Ruiz Ochoa, posa con este niña que lo esperó y no le importó la lluvia.
Los jugadores tuvieron un momento ameno con los fanáticos que llegaron a verles entrenar en Houston, Texas.
El portero del Motagua y de la Bicolor, Luis Enrique Ortiz, también es uno de los codiciados en la Bicolor.
El seleccionado hondureño Luis Ortiz, posa con una familia en las afueras del entrenamiento en Houston.
Los seleccionados tuvieron detalles con los fanáticos, lo que hace que la Bicolor se mantenga cercano con los suyos.
Los exjugadores de la Selección Nacional, Boniek García y Maynor Figueroa, estuvieron presentes en el estreno. Aquí conversan con Edrick Menjívar y Rigoberto Rivas.
Hasta el relacionador público de la Bicolor, Edwin Martín Banegas, firmó camisas y banderas de la Selección en Houston. El vocero de la H también se deja querer.
El portero Alex Naíd Güity le firma el chaleco a un aficionado hondureño.
Bonito momento pasaron los seleccionados con los fanáticos que los siguen en cada lugar cuando concentran.
Luis Vega, central del equipo hondureño sonríe con estos dos catrachitos en las afueras de la Universidad donde están entrenando en Houston, Texas.
Los aficionados hondureños muestran muy orgullosos la camisa con los autógrafos.
Con banderas, camisas y el orgullo de ser catrachos, estos aficionados se sintieron cerca de su patria tras estar conversando y compartiendo con los seleccionados hondureños.
José Francisco Molina ha dejado que los jugadores compartan con los aficionados y hasta Francis Hernández también sacó firmas para los fanáticos.