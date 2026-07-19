Messi rompió a llorar: así fue su último baile en Mundiales y los registros

Los registros de Messi en los Mundiales: el que más partidos ha jugado (34); el que más ha contribuido con goles (33); máximo asistidor (12); el que más ha marcado de fuera del área (6); el que más ha contribuido con goles en fases eliminatorias (17); regateador exitoso en la historia del torneo (140); el que más ha marcado de tiros libres directos (2); el que más premios al Hombre del Partido ha ganado (15); el que más premios al Mejor del Torneo ha ganado (2); el que más premios al Hombre del Partido en una edición ha ganado (5); el único que ha marcado en todas las rondas del torneo y que ha llegado como capitán a 3 finales; el mayor jugador que marca y asiste en fases eliminatorias.