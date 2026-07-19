Messi rompió a llorar: así fue su último baile en Mundiales y los registros

El astro argentino no pudo contener las lágrimas luego de perder la final del Mundial 2026 frente a España. Las imágenes de Messi llorando rompieron el corazón de sus millones de seguidores alrededor del planeta.
El planeta fútbol se paralizó por completo este domingo y todas las miradas apuntaron al MetLife Stadium de Nueva Jersey para ver el último baile de Leo Messi en las Copas del Mundo durante el encuentro que disputó Argentina ante España.
Uno de los grandes atractivos es que era la primera vez que se enfrentaba a Lamine Yamal, el joven crack del Barcelona que ha tomado su lugar con la número 10 y que se ha convertido en la estrella de 'La Roja' con solo 19 años.
Sin embargo, el último partido del astro argentino en los Mundiales fue una pesadilla. Además de perder la final, la Albiceleste nunca encontró el camino para hacerle daño a España y el capitán prácticamente pasó desapercibido.
Messi disputó los 120 minutos del compromiso, ya que todo se definió en los tiempos extras. Apenas intentó 33 pases, cometió una falta y recibió cuatro, lanzó cuatro tiros de esquina y se fue sin rematar a la portería de Unai Simón.
También tuvo una pequeña discusión con el árbitro esloveno Slavko Vincic luego de que Enzo Fernández fuera expulsado por doble amarilla. El mediocampista del Chelsea le cometió falta a Pau Cubarsí y Leo no compartió la decisión del juez.
En el arranque del segundo tiempo extra, España marcó el único tanto de la tarde gracias a Ferran Torres. Las cámaras se fueron sobre un Messi que estaba cabizbajo porque entendía que solo un milagro podría llevarlos al bicampeonato mundial.
Lo que para muchos aficionados sería una despedida a lo grande, terminó con Messi confundido y sin poder superar la barrera de los españoles, que neutralizaron a la Albiceleste en todas sus líneas y aprovecharon la ventaja numérica sobre el campo.
Una vez finalizado el encuentro, el astro argentino quedó tirado en el césped con las manos en su rostro. El terrible dolor de sentir que le falló a una nación y que dice adiós al máximo torneo sin poder destacar en la final.
La tristeza se apoderó por completo de un Messi que estaba solo, sin el respaldo de sus compañeros mientras lloraba y los jugadores de España festejaban el triunfo.
Segundos más tarde, el rosarino pudo contenerse y se quedó oservando el escenario que lo vio por última vez. Terminó el torneo con ocho tantos y un total de 21 en los Mundiales, superado por Kylian Mbappé que marcó 10 y llegó a los 22 para convertirse en el goleador histórico del certamen.
Mientras Messi seguía en silencio sentado en el suelo, Lamine Yamal fue el primer jugador español que se acercó para animarlo. El argentino se puso de pie y le dio un abrazo a su sucesor.
Seguidamente vino el abrazo de Eric García, quien precisamente volvió al Barcelona en 2021 cuando Messi se marchaba del club, por lo que no coincidieron en el vestuario azulgrana. En el cuadro catalán reconocen que Leo ha sido el mejor jugador de todos los tiempos.
Luego fue el turno para recoger la medalla de subcampeón: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el encargado de entregarlas con el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino.
Además de Trump e Infantino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aceptó la invitación de asistir a la final del Mundial y tuvo la oportunidad de saludar al argentino durante la entrega de medallas y títulos.
Tras recoger la medalla del segundo lugar vino la imagen que rompió el corazón de los hinchas: Messi miraba la coronación de España entre lágrimas.
El delantero lloraba ante la mirada de todos los presentes, ya que le dolía no poder conquistar nuevamente el Mundial, entendiendo que era el último de su exitosa carrera.
Las cámaras del estadio enfocaron a Messi en llanto. Bajó del palco de entrega de las medallas y, cuando llegó junto a sus compañeros a aplaudir a la afición argentina, rompió a llorar. Su fanatica, la que en Qatar 2022 había celebrado la tercera Copa del Mundo de Argentina, le dedicó un sentido aplauso y también coreó su nombre.
Este domingo perdió la segunda final de su carrera en un Mundial, después de la de 2014 contra Alemania en Brasil. No pudo evitar la derrota de la Albiceleste en la prórroga, tras una final dominada de principio a fin por España.
Tras despedirse de los hinchas argentinos, Messi encarriló directo al vestuario y así le puso fin a su historia en las Copas del Mundo. Es muy complicado pensar que pueda estar para la próxima cita en 2030, ya que para ese entonces tendría 43 años y podría hasta estar retirado del fútbol profesional.
Los registros de Messi en los Mundiales: el que más partidos ha jugado (34); el que más ha contribuido con goles (33); máximo asistidor (12); el que más ha marcado de fuera del área (6); el que más ha contribuido con goles en fases eliminatorias (17); regateador exitoso en la historia del torneo (140); el que más ha marcado de tiros libres directos (2); el que más premios al Hombre del Partido ha ganado (15); el que más premios al Mejor del Torneo ha ganado (2); el que más premios al Hombre del Partido en una edición ha ganado (5); el único que ha marcado en todas las rondas del torneo y que ha llegado como capitán a 3 finales; el mayor jugador que marca y asiste en fases eliminatorias.