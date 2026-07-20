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Scaloni no está seguro: estos son los reemplazos que tiene Argentina para DT

Lionel Scaloni salió muy golpeado tras perder la final de la Copa del Mundo y no aseguró su continuidad al frente de la albiceleste. Estos son los nombres que ya suenan para reemplazarlo.

20 de julio de 2026 a las 06:24
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Lionel Scaloni salió muy golpeado tras perder la final de la Copa del Mundo y no aseguró su continuidad al frente de la albiceleste. Estos son los nombres que ya suenan para reemplazarlo.
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La Selección Argentina peleó hasta el final, pero debió conformarse con el subcampeonato en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron por la mínima y en tiempo suplementario ante una España absolutamente dominante que les quitó la corona obtenida en Qatar 2022.
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No es oficial su salida, pero sus palabras indican que no está para nada asegurada su continuidad. La AFA ya le puso la renovación sobre la mesa y todo dependerá de la decisión final que tome Scaloni junto a su cuerpo técnico.
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Es inevitable pensar en posibles reemplazantes para el entrenador campeón mundial. Automáticamente surgen algunos nombres como potenciales candidatos a ocupar su posición de cara al ciclo que llevará al Mundial 2030.
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El primero en la lista de la casa es Walter Samuel. El exdefensor forma parte del exitoso cuerpo técnico actual y representa la opción más directa para mantener la misma línea de trabajo y la cercanía con los jugadores.
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Otro nombre del riñón del cuerpo técnico es Pablo Aimar. El "Payasito" cuenta con una enorme aceptación popular y el respeto total del plantel, lo que facilitaría una transición sin sobresaltos en el vestuario.
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Como alternativa dentro de las estructuras juveniles asoma Diego Placente. El actual director técnico de la Sub 20 viene demostrando un gran nivel formativo y conoce a la perfección a las promesas que se sumarán a la Mayor.
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Javier Mascherano también está en la consideración de los directivos. A pesar de haber estado al frente de los combinados juveniles hasta noviembre de 2024, sigue siendo un hombre muy del gusto del presidente Claudio "Chiqui" Tapia.
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En el plano de los entrenadores consagrados y de gran peso propio, Marcelo Gallardo es una opción constante. El "Muñeco" se encuentra libre en este momento y su perfil ganador siempre atrae la atención de la dirigencia del fútbol argentino.
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Por su parte, Diego Simeone aparece en el horizonte como el gran sueño de muchos. El "Cholo" tiene una extensa y exitosa etapa en el Atlético de Madrid, y su capacidad de liderazgo encajaría de gran manera en el equipo nacional.
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Al buscar variantes con experiencia internacional reciente, surge Mauricio Pochettino. El técnico santafesino cuenta con el recorrido necesario y sumó el importante antecedente de dirigir en el Mundial 2026.
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Néstor Lorenzo es otro de los candidatos que ganó terreno en los últimos tiempos. Su gran trabajo táctico y su experiencia mundialista en 2026 lo posicionan como una alternativa sólida y muy respetada en el continente.
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Finalmente, Gabriel Heinze aparece como una opción moderna y atractiva para la AFA. El "Gringo" se encuentra actualmente sumando valiosos conocimientos en Europa al formar parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal de Inglaterra.
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La moneda está en el aire y la AFA espera la respuesta de Scaloni. Sin embargo, el camino hacia el Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal ya empezó a trazar sus primeras líneas de debate futbolístico.
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