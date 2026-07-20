Scaloni no está seguro: estos son los reemplazos que tiene Argentina para DT

Lionel Scaloni salió muy golpeado tras perder la final de la Copa del Mundo y no aseguró su continuidad al frente de la albiceleste. Estos son los nombres que ya suenan para reemplazarlo.
La Selección Argentina peleó hasta el final, pero debió conformarse con el subcampeonato en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron por la mínima y en tiempo suplementario ante una España absolutamente dominante que les quitó la corona obtenida en Qatar 2022.
No es oficial su salida, pero sus palabras indican que no está para nada asegurada su continuidad. La AFA ya le puso la renovación sobre la mesa y todo dependerá de la decisión final que tome Scaloni junto a su cuerpo técnico.
Es inevitable pensar en posibles reemplazantes para el entrenador campeón mundial. Automáticamente surgen algunos nombres como potenciales candidatos a ocupar su posición de cara al ciclo que llevará al Mundial 2030.
El primero en la lista de la casa es Walter Samuel. El exdefensor forma parte del exitoso cuerpo técnico actual y representa la opción más directa para mantener la misma línea de trabajo y la cercanía con los jugadores.
Otro nombre del riñón del cuerpo técnico es Pablo Aimar. El "Payasito" cuenta con una enorme aceptación popular y el respeto total del plantel, lo que facilitaría una transición sin sobresaltos en el vestuario.
Como alternativa dentro de las estructuras juveniles asoma Diego Placente. El actual director técnico de la Sub 20 viene demostrando un gran nivel formativo y conoce a la perfección a las promesas que se sumarán a la Mayor.
Javier Mascherano también está en la consideración de los directivos. A pesar de haber estado al frente de los combinados juveniles hasta noviembre de 2024, sigue siendo un hombre muy del gusto del presidente Claudio "Chiqui" Tapia.
En el plano de los entrenadores consagrados y de gran peso propio, Marcelo Gallardo es una opción constante. El "Muñeco" se encuentra libre en este momento y su perfil ganador siempre atrae la atención de la dirigencia del fútbol argentino.
Por su parte, Diego Simeone aparece en el horizonte como el gran sueño de muchos. El "Cholo" tiene una extensa y exitosa etapa en el Atlético de Madrid, y su capacidad de liderazgo encajaría de gran manera en el equipo nacional.
Al buscar variantes con experiencia internacional reciente, surge Mauricio Pochettino. El técnico santafesino cuenta con el recorrido necesario y sumó el importante antecedente de dirigir en el Mundial 2026.
Néstor Lorenzo es otro de los candidatos que ganó terreno en los últimos tiempos. Su gran trabajo táctico y su experiencia mundialista en 2026 lo posicionan como una alternativa sólida y muy respetada en el continente.
Finalmente, Gabriel Heinze aparece como una opción moderna y atractiva para la AFA. El "Gringo" se encuentra actualmente sumando valiosos conocimientos en Europa al formar parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal de Inglaterra.
La moneda está en el aire y la AFA espera la respuesta de Scaloni. Sin embargo, el camino hacia el Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal ya empezó a trazar sus primeras líneas de debate futbolístico.