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Polémica en Argentina: el motivo por el que quieren fuera a Rodrigo De Paul tras perder el Mundial 2026

Desde Argentina ha dado a conocer que el camerino de la albiceleste se rompió y quieren fuera a una figura.

20 de julio de 2026 a las 10:05
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Desde Argentina ha dado a conocer que el camerino de la albiceleste se rompió y quieren fuera a una figura.
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La derrota sufrida ayer ante España en Nueva Jersey, con un solitario gol de Ferran Torres en la prórroga, desató una tormenta de proporciones insospechadas.
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El subcampeonato quedó en segundo plano luego de que se revelara un quiebre total y absoluto en la convivencia del vestuario argentino.
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La información fue destapada por el comunicador Gustav Salvestrini en el programa Picado TV Argentina, exponiendo un escenario de recelos y disputas.
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Todo apuntó directamente contra uno de los principales referentes del plantel, asegurando que su liderazgo es fuertemente cuestionado por sus pares.
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“Hubo quilombos en el grupo de WhatsApp, cosas raras que algunos sabemos y otros no", disparó Salvestrini en primera instancia a través de las pantallas.
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"Los mismos jugadores de la selección no se lo bancan más a Rodrigo De Paul y dicen que no basta chupando las medias, no eres el próximo capitán", añadió.
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Estas declaraciones exponen que el volante del Inter Miami habría perdido por completo el respaldo de gran parte de sus compañeros.
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Para profundizar en el conflicto, el panelista de Picado TV reveló un insólito error tecnológico que encendió la mecha mucho antes de la final.
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“Antes del mundial, viste que hay muchos grupos de WhatsApp. Un jugador de la Selección Argentina se equivocó de grupo", detalló el comunicador.
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"Y mandó un mensaje erróneo a un grupo donde estaba De Paul criticándolo. Eso es información”, complementó Salvestrini sobre el quiebre.
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La interna radica principalmente en la sucesión del liderazgo político y espiritual del equipo una vez que se complete el recambio generacional.
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“Hay muchos jugadores que no se lo bancan, que lo encuentran un chupamedia. Hay una leve interna sobre quién será el capitán cuando no esté Messi”, remató.
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Ahora, habrá que esperar al correr de los días sobre qué pasará con el futuro de Lionel Messi y varios jugadores históricos de la Albiceleste.
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La dirigencia técnica y la AFA enfrentan el duro reto de reconstruir un plantel fracturado y desactivar una bomba de tiempo de cara al futuro.
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