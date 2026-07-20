Polémica en Argentina: el motivo por el que quieren fuera a Rodrigo De Paul tras perder el Mundial 2026

Desde Argentina ha dado a conocer que el camerino de la albiceleste se rompió y quieren fuera a una figura.
La derrota sufrida ayer ante España en Nueva Jersey, con un solitario gol de Ferran Torres en la prórroga, desató una tormenta de proporciones insospechadas.
El subcampeonato quedó en segundo plano luego de que se revelara un quiebre total y absoluto en la convivencia del vestuario argentino.
La información fue destapada por el comunicador Gustav Salvestrini en el programa Picado TV Argentina, exponiendo un escenario de recelos y disputas.
Todo apuntó directamente contra uno de los principales referentes del plantel, asegurando que su liderazgo es fuertemente cuestionado por sus pares.
“Hubo quilombos en el grupo de WhatsApp, cosas raras que algunos sabemos y otros no", disparó Salvestrini en primera instancia a través de las pantallas.
"Los mismos jugadores de la selección no se lo bancan más a Rodrigo De Paul y dicen que no basta chupando las medias, no eres el próximo capitán", añadió.
Estas declaraciones exponen que el volante del Inter Miami habría perdido por completo el respaldo de gran parte de sus compañeros.
Para profundizar en el conflicto, el panelista de Picado TV reveló un insólito error tecnológico que encendió la mecha mucho antes de la final.
“Antes del mundial, viste que hay muchos grupos de WhatsApp. Un jugador de la Selección Argentina se equivocó de grupo", detalló el comunicador.
"Y mandó un mensaje erróneo a un grupo donde estaba De Paul criticándolo. Eso es información”, complementó Salvestrini sobre el quiebre.
La interna radica principalmente en la sucesión del liderazgo político y espiritual del equipo una vez que se complete el recambio generacional.
“Hay muchos jugadores que no se lo bancan, que lo encuentran un chupamedia. Hay una leve interna sobre quién será el capitán cuando no esté Messi”, remató.
Ahora, habrá que esperar al correr de los días sobre qué pasará con el futuro de Lionel Messi y varios jugadores históricos de la Albiceleste.
La dirigencia técnica y la AFA enfrentan el duro reto de reconstruir un plantel fracturado y desactivar una bomba de tiempo de cara al futuro.