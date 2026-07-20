España: las promesas que deben cumplir los jugadores tras ganar el Mundial

Además de prometer tatuarse el rostro del entrenador, Cucurella dijo que se retiraría de la selección. "Si gano el Mundial, llamo a Luis de la Fuente al día siguiente y le digo que me retiro, que no cuente conmigo nunca más. Con una Eurocopa y un Mundial, ¿qué más se puede pedir?", dijo entre risas, aunque no es muy seguro que pueda cumplirla.