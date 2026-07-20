España: las promesas que deben cumplir los jugadores tras ganar el Mundial

En la previa y durante la Copa del Mundo 2026, varios futbolistas de España se animaron a lanzar promesas y apuestas que deberán cumplir luego de quedarse con el título.
La selección de España conquistó el segundo Mundial de su historia luego de vencer por la mínima a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Además de los festejos que 'La Roja' tiene programado en Madrid, los aficionados también desean ver las promesas que hicieron los futbolistas si ganaban el torneo.
Unai Simón, portero titular del equipo, no se comprometió con promesas si ganaba el Mundial, pero sí lo hizo el suplente David Raya. El arquero del Arsenal dijo que pasaría por el estudio de su tatuador y marcaría en su piel algo relacionado con el título.
Borja 'El Panda' Iglesias prometió que se tatuaría la cara del técnico Luis de la Fuente. El delantero se sumó a esta apuesta grupal que inició su compañero Marc Cucurella, y tras la conquista confirmó que cumplirá con su palabra.
Álex Baena también reveló que se tatuaría el rostro del seleccionador español y adelantó que se lo haría en la pierna izquierda. El atacante del Atlético de Madrid se siente agradecido por la confianza que le brindó De la Fuente en todo el certamen.
Si hay alguien que mantuvo viva su promesa durante el torneo, ese es Marc Cucurella. El lateral repitió en varias entrevistas que si España ganaba la Copa del Mundo se tatuaría una pequeña cara del DT en alguna parte del cuerpo. Con el triunfo ya asegurado, la pregunta no es si lo hará, sino en qué parte del cuerpo.
Cucurella recuerda que en la Eurocopa ya se atrevió a teñirse el pelo de rojo, y que para un Mundial "tocaba hacer algo más fuerte". Su insistencia y su tono desenfadado han convertido esta promesa en uno de los símbolos del ambiente distendido y supersticioso que ha acompañado a 'La Roja'.
Además de prometer tatuarse el rostro del entrenador, Cucurella dijo que se retiraría de la selección. "Si gano el Mundial, llamo a Luis de la Fuente al día siguiente y le digo que me retiro, que no cuente conmigo nunca más. Con una Eurocopa y un Mundial, ¿qué más se puede pedir?", dijo entre risas, aunque no es muy seguro que pueda cumplirla.
Mientras tanto, Pedri deberá cumplir su promesa de teñirse el pelo de blanco o rubio, un cambio radical que él mismo admitía que jamás haría en circunstancias normales.
Gavi también fue por esa línea. El mediocampista español del Barcelona confirmó que se pintaría el cabello, pero en color rosa.
Temporadón de Fabián Ruiz conquistando por segundo año consecutivo la Champions League con el PSG y durmiendo con su primera Copa del Mundo. El futbolista dejó su destino en manos de la afición, prometiendo que cumplirá el reto que los seguidores elijan mediante las redes sociales.
Ferran Torres anotó el tanto que acabó con la ilusión de Argentina y le dio a España su segundo Mundial en la prórroga. El gran héroe de la final se comprometió a raparse completamente la cabeza.
Lamine Yamal aseguró que mantendrá barba y bigote durante tres semanas, lo que catalogó como un "sacrificio estético importante". La estrellita de 19 años hizo esta promesa cuando la selección superó la fase de grupos.
Pero no fue la única promesa que lanzó Lamine. También desveló que sorteará 100 auriculares de la marca Beats entre sus seguidores en Instagram. El precio de estos aparatos varía según el tipo de diseño y las funciones, partiendo de 69.99 dólares hasta los 349.99 en la tienda oficial de la marca.
Una de las promesas más picantes fue la de Mikel Oyarzabal. El goleador de 'La Roja' sorprendió al declarar, tras avanzar a los cuartos de final, que se haría socio del Athletic Club, histórico rival de su equipo la Real Sociedad. Veremos si en realidad podrá cumplir con su palabra.
En contraste, jugadores como Nico Williams o Mikel Merino prefirieron no comprometerse, explicando que no les gusta "eso de escupir para arriba".
Rodri nunca reveló públicamente una promesa personal o una locura extrema que cumpliría si ganaba el Mundial. En su lugar, el capitán español expresó en las semanas previas que el mayor sacrificio y anhelo era ganar el torneo, llegando a confesar que cambiaría su Balón de Oro con tal de ser campeón con su país.
Con el título en el bolsillo, España no solo celebra la gloria deportiva: también espera ver cómo los jugadores cumplen unas promesas que podrían protagonizar algunos de los momentos más comentados de las próximas horas.