Messi y las finales perdidas con Argentina: así quedaron sus subcampeonatos

Lionel Messi sumó su quinta final perdida con la Selección de Argentina: aquí te detallamos todo el historial del crack argentino.
Lionel Messi nuevamente perdió otra final de Copa del Mundo tras caer ante España. La Albiceleste cayó por la mínima en el Mundial de United.
Este registró quedó marcado por Leo Messi, quien sumó su quinto subcampeonato con Argentina.
El primer subcampeonato de Messi fue en la Copa América de Venezuela, donde Argentina cayó vapuleado por marcador de 3-0 ante Brasil.
Brasil fue el justo campeón tras pasarle por encima a Argentina en la final de la Copa América.
El segundo subcampeonato de Messi fue en la Copa del Mundo de Brasil. Argentina perdió en la prórroga ante Alemania con gol de Mario Gotze.
Messi ganó el Balón de Oro del Mundial, pero no pudo conquistar su primera presea de la Copa del Mundo.
Un año después, Messi volvería a perder la final de la Copa América que se realizó en Chile. Los argentinos perdieron por penales ante los chilenos.
Chile conquistó su primera presea de Copa América tras vencer a Argentina en la tanda de penales.
Un año después llegó la Copa América Centenario. Argentina nuevamente era el candidato, pero tuvo dejavú y terminó perdiendo nuevamente en la tanda de penales ante Chile.
Messi falló un tiro de penalti en los lanzamientos y los rostros tristes volvieron a aparecer en la Albiceleste en la Copa América del 2016.
Chile se terminó consagrando en la Copa América que se realizó en Estados Unidos. Los chilenos ganaron la segunda por segundo año consecutivo.
Y el último subtítulo fue este domingo al perder su segunda Copa del Mundo. España bailó a Argentina y le terminó ganando en la prórroga.
En total Messi sumó su quinta derrota en grandes finales en Copas América y Copas del Mundo. Tiene dos coronas de Copa América y un Mundial adulto.