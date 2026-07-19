El gesto inolvidable de Yamal con Messi, la agresión de Paredes y la polémica de Cucurella

Lamine Yamal y su gesto con Messi; la polémica con Marc Cucurella, el señalado de Argentina y el tremendo agarrón de Leandro Paredes tras perder el Mundial 2026.
La gran final comenzó luego de una previa espectacular, de la talla de una final del Mundial para conocer al nuevo monarca del torneo más importante del mundo del fútbol.
80,663 aficionados fueron testigos de presenciar la segunda estrella de España y el que pudo haber sido el último partido de Leo Messi en una Copa del Mundo.
La primera del partido la tuvo Lamine Yamal, pero el balón terminó estrellándose en los pies del Dibu Martínez para evitar la caída de su arco en los primeros minutos.
Luego de esa jugada, Argentina volcó al ataque y Messi se escapaba para buscar el primer gol, pero Unai Simón salió en tiempo y forma para evitar que el astro argentino alcanzara el balón.
Enzo Fernández vio la tarjeta amarilla por protestar y, tras ello, aplaudió al colegiado sin que éste lo viera. Si el esloveno lo hubiera visto, o hubiese sido avisado, el argentino habría visto la segunda cartulina.
Minutos después, Enzo Fernández va con la plancha por delante, con intensidad y sin llegar al balón en ningún momento, llevándose de encuentro a Pau Cubarsí.
El VAR, que puede revisar las segundas amarillas, confirmó la decisión de Slavko Vinčić y Enzo Fernández dejó con uno menos a la Albiceleste en el segundo tiempo.
Messi le reclamó al árbitro por la roja a Enzo Fernández, pero la jugada fue revisada en el VAR y se determinó que la decisión del juez era correcta y Enzo tenía que abandonar el campo.
Pau Cubarsí tuvo que ser atendido luego de esa fuerte entrada porque el argentino le dejó los tachones con una fuera desmedida.
Enzo Fernández es uno de los máximos señalados en Argentina por dejar a la Albiceleste con 10 jugadores y cuando salía del campo, pidió perdón a la afición por su error.
La queja de Messi por Cucurella, quien se tapó la boca para hablar. Cabe recordar que una nueva regla de la FIFA establece la expulsión directa para los futbolistas que oculten sus labios al comunicarse dentro del campo de juego.
Lamine Yamal tuvo un tiro libre antes de que terminara el tiempo reglamentario, pero el extremo del Barcelona se topó con un Dibu Martínez muy inspirado que le negó marcar un golazo.
Así lo lamentaba el futbolista de 19 años luego de no poder marcar el gol que pudo haber consagrado a España como los campeones del mundo antes de los tiempos extras.
Nico Williams tuvo una jugada muy clara con la que pudo liquidar el partido, pero no logró sentenciarla y el Dibu Martínez respondió con una atajada de otro mundo.
Nico Williams aprovechó un rebote que dejó Dibu Martínez en el área y marcó el gol que ilusionaba a toda España con conquistar la segunda copa del mundo en la historia.
Mikel Merino, en la pugna por ganar la posición, pisa a Nicolás Otamendi por lo tanto es falta y el gol no contaba. Slavko Vinčić, con buen criterio, permitió que la acción finalizase antes de señalar la infracción.
Lamine Yamal tuvo un encontronazo con Nicolás Tagliafico mientras se disputaba el segundo tiempo de la prórroga y llamó la atención de todos.¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑAAAAAAAAA!
A Ferran Torres le quedó un balón rebotando en el área y sacó un zurdazo que dejó sin nada que hacer a la defensa de Argentina y a Dibu Martínez para hacer historia al firmar la segunda estrella de España.
'El Tiburón' fue el gran héroe de España en el triunfo ante Argentina para coronarse campeones del mundo en United 2026 y es la segunda corona en la historia de 'La Roja'.
Lamine Yamal celebrando junto a Ferran Torres el gol que les dio el triunfo y por ende, la Copa del Mundo ante la Argentina de Messi y compañía.
¡ESPAÑA CAMPEÓN DEL MUNDO! Sí, tras 120 minutos intensos en el MetLife Stadium, La Roja se coronó en United 2026 y consigue su segundo estrella en la historia del fútbol mundial.
Lamine Yamal y Nico Williams, así celebraron que son campeones del mundo luego de derrotar a Argentina en el MetLife Stadium. ¡El campeón celebra como quiere!
Luego del pitazo final, los futbolistas de Argentina y España se calentaron y tuvieron un fuerte encontronazo tras un partido muy tenso para definir al campeón del mundo.
Leandro Paredes fue expulsado tras el pitido final por intentar golpear a Gavi en medio del caótico y ardiente lío que se armó en el post-partido entre España y Argentina.
La intensa rivalidad que se vivió entre españoles y argentinos se desbordó justo al pitido final mientras los ánimos se descontrolan por completo en el campo.
Otra de las postales de la agresión de Leandro Paredes a Gavi luego del pitazo final que consagró a España como los campeones del mundo tras derrotar a Argentina.
La foto que le da la vuelta al mundo... Lamine Yamal corrió a saludar a Lionel Messi luego del pitazo final y tras ganarle la Copa del Mundo al futbolista con el que se tomó una foto de bebé.
Lionel Messi junto a Nicolás Otamendi luego de perder el título ante España y por el que sería la última Copa del Mundo para dos grandes referentes en la Albiceleste.