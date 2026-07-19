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La cara de Messi al Balón de Oro, Sergio Ramos y el festejo de España tras ganar el Mundial 2026

Lionel Messi se quedó con las manos vacías tras no ganar la Copa del Mundo y esta fue su reacción al Balón de Oro que ganó Rodri. Sergio Ramos portó la Copa y el festejo de España.

19 de julio de 2026 a las 17:07
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Lionel Messi se quedó con las manos vacías tras no ganar la Copa del Mundo y esta fue su reacción al Balón de Oro que ganó Rodri. Sergio Ramos portó la Copa y el festejo de España.
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Lionel Messi pasó a recoger su medalla de subcampeón del mundo, su cara era de evidente frustración.
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Esta fue su reacción cuando le dieron el Balón de Oro del Mundial a Rodri, jugador de España.
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Unai Simón, que solo recibió un gol en toda la Copa del Mundo, ganó el guante de oro.
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Pau Cubarsí, fue elegido como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo. Siempre mostró solidez en defensa.
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Así quedó el podio de premios tras la final de la Copa del Mundo. España barrió.
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La cara de Leo tras perder su segunda final del Mundo. Quería irse como campeón, pero no pudo.
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A Leo se soltaron algunas lágrimas al ver a España ir a recoger el título de campeón.
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Sergio Ramos fue el encargado de portar la Copa al estadio. Una leyenda la portó y su alegría era evidente.
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Así besó la misma copa que él levantó en 2010. España ganó su segundo título de su historia.
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El fesetejo en las calles de España no se dejó esperar y no es para menos.

 Ana Escobar / EFE
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Lamine Yamal, con 19 años, se coronó campeón del mundo. Se pasó el fútbol.

 LAVANDEIRA JR / EFE
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Los jugadores de España pasaron por sus medallas.

 LAVANDEIRA JR / EFE
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Así festejaron el título en Nueva York. La generación de España será inolvidable.

 LAVANDEIRA JR / EFE
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Así festejó Ferran Torres, la figura de España que marcó el tanto de la victoria.

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Luis De La Fuete hizo historia con sus muchachos.

 LAVANDEIRA JR / EFE
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