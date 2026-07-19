La cara de Messi al Balón de Oro, Sergio Ramos y el festejo de España tras ganar el Mundial 2026

Lionel Messi se quedó con las manos vacías tras no ganar la Copa del Mundo y esta fue su reacción al Balón de Oro que ganó Rodri. Sergio Ramos portó la Copa y el festejo de España.
Lionel Messi pasó a recoger su medalla de subcampeón del mundo, su cara era de evidente frustración.
Esta fue su reacción cuando le dieron el Balón de Oro del Mundial a Rodri, jugador de España.
Unai Simón, que solo recibió un gol en toda la Copa del Mundo, ganó el guante de oro.
Pau Cubarsí, fue elegido como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo. Siempre mostró solidez en defensa.
Así quedó el podio de premios tras la final de la Copa del Mundo. España barrió.
La cara de Leo tras perder su segunda final del Mundo. Quería irse como campeón, pero no pudo.
A Leo se soltaron algunas lágrimas al ver a España ir a recoger el título de campeón.
Sergio Ramos fue el encargado de portar la Copa al estadio. Una leyenda la portó y su alegría era evidente.
Así besó la misma copa que él levantó en 2010. España ganó su segundo título de su historia.
El fesetejo en las calles de España no se dejó esperar y no es para menos.
Lamine Yamal, con 19 años, se coronó campeón del mundo. Se pasó el fútbol.
Los jugadores de España pasaron por sus medallas.
Así festejaron el título en Nueva York. La generación de España será inolvidable.
Así festejó Ferran Torres, la figura de España que marcó el tanto de la victoria.
Luis De La Fuete hizo historia con sus muchachos.