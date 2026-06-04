Mundial 2026: así luciría la convocatoria de Honduras si hubiese clasificado

Una convocatoria con muchas sorpresas: así hubiese lucido la convocatoria de Honduras rumbo a la Copa del Mundo 2026.
PORTERO: Édrick Menjívar fue el guardián titular de la Bicolor en la Eliminatoria. El portero olimpista hubiese sido el portero titular de La H.
PORTERO: El otro portero hubiese sido Luis Buba López, actual guardián del Real España. Era el suplente de Menjívar.
LATERAL DERECHO: Andy Nájar está viviendo un gran presente en la MLS y era titularísimo con Reinaldo Rueda.
LATERAL DERECHO: Cristopher Meléndez ganó minutos bajo el mando de Reinaldo Rueda. El Búho jugó partidos de Nations League.
DEFENSA: Getsel Montes vive un gran presente con el Herediano de Costa Rica. Sin duda, estaría entre los 6 convocados.
DEFENSA: Denil Maldonado no jugó cuatro de los seis partidos de la cuadrangular final, pero hubiese aparecido en la lista final.
DEFENSA: Julián Martínez hubiese dado el salto internacional al disputar la Copa del Mundo de Norteamérica.
LATERAL IZQUIERDO: Joseph Rosales vivió alegrías y tristezas en el proceso rumbo al Mundial. Era inamovible en el costado izquierdo.
LATERAL IZQUIERDO: Franklin Flores, futbolista de Real España, siempre recibía las convocatorias del cafetero Reinaldo Rueda.
VOLANTE: Kervin Arriaga hubiese sido uno de los referentes de la Bicolor en la Copa del Mundo.
VOLANTE: Jorge Álvarez vivía un gran presente con Olimpia en medio de las eliminatorias, pero no lo podremos ver en la Copa del Mundo.
VOLANTE: Edwin "Pinky" Rodríguez se lesionó en el último tramo de la Eliminatoria Mundialista. Rueda lo tendría entre los convocados.
VOLANTE: Deiby Flores era uno de los contenciones importantes que tenía la Bicolor Hondureña en la eliminatoria que culminó en noviembre del año pasado.
VOLANTE: Alexy Vega la estaba rompiendo en Liga Nacional de Honduras, y hubiese sido otro de los batacazos en la convocatoria de la Bicolor.
ATACANTE: Luis Enrique Palma marcó diferencias en la Nations League y la Eliminatoria, pero la Bicolor quedó eliminada.
ATACANTE: Romell Quioto regresó a la Bicolor tras varias polémicas, pero no pudo marcar diferencias en la Bicolor Hondureña.
ATACANTE: Rigoberto Rivas era un constante en las convocatorias de La H que comandó Reinaldo Rueda.
ATACANTE: Choco Lozano hubiese sido el referente en el ataque de la Selección Nacional de Honduras.
ATACANTE: Jorge Benguché era el otro 9 de la Selección de Honduras rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica.
ATACANTE: Dereck Moncada hubiese sido la gran sorpresa en la convocatoria de Honduras para el Mundial de Norteamérica.