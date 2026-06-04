Lamine Yamal doblega a Mbappé y Haaland: los 15 jugadores más caros del Mundial

El CIES publicó la lista de los jugadores más valiosos de la actualidad y Lamine Yamal le pasa por encima a Kylian Mbappé y Erling Haaland. Pese a su lesión, el extremo español jugará el Mundial y es el más caro.
15. Joao Neves - Bicampeón de Europa con el PSG, el mediocampista de 21 años es una las principales piezas de Portugal para la Copa del Mundo y su precio ronda los 117 millones de euros, según la citada fuente.
14. Yan Diomandé - La joven estrella del Leipzig estará en la cita mundialista representando a la selección de Costa de Marfil y con 19 años tiene un valor que alcanza los 118 millones de euros.
13. Jude Bellingham - El volante del Real Madrid forma parte de la convocatoria de 26 jugadores de la selección de Inglaterra dirigida por el técnico Thomas Tuchel, con un valor de 120 millones de euros.
12. Pedri - A sus 23 años, el talentoso mediocampista del Barcelona llega en un excelente estado de forma y es considerado uno de los líderes de la selección española para la Copa del Mundo. Tiene un valor que ronda los 121 millones de euros.
11. Florian Wirtz - Fue confirmado en la lista de Alemania para disputar el torneo, marcando así su debut absoluto en un Mundial tras haberse perdido la edición de 2022 por una grave lesión de rodilla. Pese a que no ganó títulos esta temporada con el Liverpool, el volante de 23 años posee un precio de 124 millones de euros.
10. Pau Cubarsí - El central del Barcelona vivirá así su primera experiencia en una Copa del Mundo absoluta, consolidado como un pilar importante en la defensaespañola. A sus 19 años está tasado en 124,5 millones de euros.
9. Arda Guler - La selección de Turquía, dirigida por Vincenzo Montella, regresa al Mundial después de 24 años de ausencia y la perla del Real Madrid figura en la convocatoria con un valor que asciende a los 124,8 millones de euros.
8. Nico O'Reilly - Tras ser considerado una de las grandes promesas a seguir por la FIFA, el mediocampista del Manchester City se ganó un puesto en Inglaterra y actualmente su precio ronda los 125 millones de euros.
7. Kenan Yıldız - Valorado como el jugador más caro de Turquía con 132 millones de euros, el volante de la Juventus disputará su primera Copa del Mundo y será el encargado de crear el juego con Arda Guler.
6. Désiré Doué - Otro bicampeón de Europa del conjunto parisino que disputará el Mundial representando a Francia. Su valor alcanza los 133 millones de euros y también será su primera aparición en la competencia a sus 21 años.
5. Morgan Rogers - El delantero de 23 años llega al Mundial con Inglaterra tras una temporada brillante en el Aston Villa: 14 goles y 11 asistencias, además fue campeón de la Europa League. De acuerdo con CIES, es el jugador más valioso de su país con 136 millones de euros.
4. Michael Olise - El extremo del Bayern Múnich fue convocado por el combinado francés para disputar su primera Copa del Mundo, consolidándose como una de las grandes figuras y posibles revelaciones del torneo. Tiene un precio de 140 millones de euros.
3. Kylian Mbappé - Ganador nuevamente del Pichichi en España y máximo goleador de la Champions, la estrella del Real Madrid sueña con volver a levantar el título con Francia y es el más valioso de su país. CIESA lo tasa en 166 millones de euros.
2. Erling Haaland - La gran figura del Manchester City jugará su primer Mundial con una selección de Noruega que no lograba clasificación desde hace 28 años. El temido delantero tiene un valor de 227 millones de euros.
1. Lamine Yamal - El CIES coloca al extremo del Barcelona como el futbolista más caro del planeta en la actualidad, pese a que se recupera de una lesión. A sus 18 años disputará su primera Copa del Mundo con España y supera notablemente a Mbappé y Haaland con un precio que alcanza los 358 millones de euros.
Entre las grandes ausencias de la lista nos encontramos a Vinicius y Julián Álvarez. Ni el brasileño ni el argentino, referentes de Real Madrid y Atlético, figuran como los más valiosos del certamen.
Tampoco Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro, no aparece ni entre los 20 futbolistas más valiosos por el CIES. El 'Mosquisto' también es bicampeón de Europa con el PSG y disputará el Mundial con Francia.