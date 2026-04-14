El día que comenzó todo: desde una charla a hacer historia, así nació la Maratón LA PRENSA en 1976

Bajo el sol ardiente de junio, entre calles llenas de vida y corazones latiendo al mismo ritmo, San Pedro Sula fue testigo del nacimiento de algo más grande que una carrera: una tradición que hoy se mantiene más viva que nunca.En 1976, bajo el gobierno de O<b>swaldo López Arellano</b>, la ciudad vibraba en plena Feria Juniana. No era solo el calor y la fiesta. Era una emoción silenciosa, como si el tiempo se detuviera y la ciudad, aún cercana y en crecimiento, estuviera a punto de vivir un momento especial. Lejos del ruido, en las faldas de El Merendón , un grupo de amigos corría por pasión.Entre ellos, <b>Adolfo Hung Pacheco </b>, un hombre disciplinado, gerente de Producción de Diario LA PRENSA en ese tiempo, bombero voluntario y enamorado del atletismo. Subían entre risas y esfuerzo hasta donde la ciudad se veía lejana, como una postal. Y fue en una de esas subidas, con el viento golpeando el rostro y el cansancio en las piernas, donde nació la chispa. “¿Y si hacemos una carrera desde el parque central hasta aquí?”, dijo Adolfo en aquel momento.